Beacon Energy plc est une société internationale de pétrole et de gaz en amont basée au Royaume-Uni. La société a acquis Rhein Petroleum GmbH, qui possède plusieurs gisements prêts à être forés dans les zones d'actifs. L'acquisition de la transaction a permis de constituer un portefeuille à cycle complet d'actifs de production, de développement, d'évaluation et d'exploration situés sur le littoral allemand. Elle détient une participation de 100 % dans la licence de production Schwarzbach, qui couvre environ 8,8 kilomètres carrés (km2) dans la licence Schwarzbach, située dans l'État allemand de Hessen. Elle détient une participation non opérationnelle de 50 % dans la licence Lauben, qui couvre 6,7 km2 dans l'État allemand de Bayern. Cette licence est exploitée par ONEO et se situe dans le bassin de Molasse, dans le sud de l'Allemagne, à environ 200 kilomètres (km) au sud-est des actifs du Rhein Graben. La découverte de Steig se trouve dans la licence Graben-Neudorf, dans l'État allemand du Bade-Wurtemberg. La découverte de Graben se trouve dans la licence Karlsruhe-Leopoldshafen dans l'État allemand du Bade-Wurtemberg.