Beacon Lighting Group Limited propose des éclairages, des ventilateurs et des accessoires électriques, destinés aux particuliers et aux professionnels en Australie. En outre, la société possède plusieurs autres marques d'éclairage spécialisées qui desservent des segments de marché distincts en Australie. Elle exploite également Beacon International, un grossiste de ventilateurs et de produits d'éclairage ayant des bureaux à Hong Kong, aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne et en Chine. Ses produits comprennent des luminaires suspendus, des lustres, des downlights et autres. Elle exerce ses activités sous les marques Beacon Lighting, Beacon Commercial, Beacon International, Light Source Solutions, Connected Light Solutions, Masson for Light et Custom Lighting. Ses activités commerciales comprennent environ 118 magasins Beacon Lighting, des magasins franchisés Beacon Lighting, des bureaux de vente Beacon Commercial, des bureaux Beacon International, des bureaux Light Source Solutions en Nouvelle-Zélande, Connected Light Solutions, Masson for Light, Custom Lighting et Beacon Lighting Wholesale.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage