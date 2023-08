Beacon Rise Holdings Plc est une société d'acquisition basée au Royaume-Uni. La société a été créée pour procéder à des acquisitions d'entreprises ou d'actifs britanniques et étrangers exerçant des activités dans les segments primaire et secondaire du secteur des technologies de l'éducation. Le secteur des technologies de l'éducation, dans le segment de l'enseignement primaire et secondaire, se concentre sur le développement de l'éducation à l'aide de technologies, d'outils et de contenus avancés. L'entreprise n'a pas d'activités et n'opère ni n'est en concurrence sur aucun marché spécifique.

Secteur Sociétés holdings