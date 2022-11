DES ANCIENS COMBATTANTS HONORÉS PAR LE CONCOURS BEACON OF HOPE

10 anciens combattants gagnent le remplacement de leur toit afin de sécuriser leurs maisons

Beacon (Nasdaq: BECN) a fièrement annoncé les gagnants de son concours Beacon of Hope lors du jour du Souvenir le 11 novembre 2022 dernier. Ce programme récompense les anciens combattants américains et canadiens avec un nouveau toit. En collaboration avec des entreprises locales, Beacon fournira et facilitera la réparation ou le remplacement du toit des dix gagnants sans frais pour ceux-ci.

« Les vétérans sont des membres importants de notre équipe et de nos communautés, c’est donc un honneur pour nous de les soutenir au-delà de leurs années de service, » a mentionné Jonathan Bennett, président au niveau commercial chez Beacon. « Le concours Beacon of Hope garantit qu’ils obtiendront une maison sécuritaire avec un nouveau toit fiable. Pour répandre l’impact de ce programme dans la communauté des vétérans, nous sommes également ravis de remplacer le toit d’un poste de la Légion américaine cette année. »

Maintenant dans sa quatrième année, Beacon of Hope est ancré dans les valeurs de l’entreprise afin de placer l’humain en priorité et de rendre chaque jour plus sécuritaire. Chaque année, des gens de partout aux États-Unis et au Canada se réunissent pour soumettre la candidature de vétérans dont les toits ont désespérément besoin d’être remplacés. Beacon est très fier de se joindre à des partenaires de la communauté ainsi que de l’industrie de la toiture pour assister à la transformation de la vie des vétérans alors qu’ils reprennent tranquillement à se sentir en sécurité dans leur demeure.

Les 10 vétérans gagnants de l’édition 2022 de Beacon of Hope:

Poste 7302 de la VFM - Michigan Ann Q. - Californie Clifford T. - Maine François R. - Québec Kuuleme S.- Arizona Margot B. - Ontario Matthew A. - Géorgie Ralph H.- Pennsylvanie Randy R. - Virginie Steven G. – Caroline du Nord

Pour en savoir davantage sur le concours, connaitre les gagnants des années antérieures ou pour consulter les règles officielles, visitez https://go.becn.com/beaconofhopefr.

À propos de Beacon

Fondée en 1928, Beacon s’inscrit au classement des 500 plus importantes entreprises américaines, est cotée en bourse pour les produits de construction résidentielle et commerciale en Amérique du Nord, et exploite plus de 470 succursales dans les 50 états des États-Unis et 6 provinces du Canada. Beacon dessert une base étendue de plus de 80 000 clients, utilisant son vaste réseau de succursales et diverses offres de services pour fournir des produits et une assistance de haute qualité tout au long du cycle de vie de l’entreprise. Beacon possède sa propre marque de distributeur, TRI-BUILT. Les actions de Beacon sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole BECN. Pour en savoir plus sur Beacon, visitez www.beacon-canada.com.

