Beacon of Hope continue de donner au suivant

Beacon (Nasdaq: BECN) a annoncé aujourd’hui, en l’honneur du jour du Souvenir, les gagnants de son programme annuel Beacon of Hope, une initiative nord-américaine récompensant avec un nouveau toit les anciens combattants confrontés à l’adversité. En collaboration avec des entreprises en toiture locales, Beacon fournira et facilitera le remplacement du toit de 10 maisons d’anciens combattants ou bâtiments communautaires, sans frais pour ceux-ci.

« Les anciens combattants ont tant donné pour nous protéger, nous devons donc trouver des moyens afin de leur fournir notre soutien inconditionnel » a mentionné Jonathan Bennett, président au niveau commercial chez Beacon. « Le programme Beacon of Hope n’est qu’un moyen parmi tant d’autres afin de redonner à nos anciens combattants qui ont besoin d’aide pour répondre à un besoin fondamental : un foyer sûr et sécurisé. Nous espérons que cette initiative inspirera d’autres personnes à soutenir nos héros et devenir leur lueur d’espoir. »

Maintenant dans sa cinquième année, Beacon of Hope est ancré dans les valeurs de l’entreprise afin de placer l’humain en priorité et afin de faire ce qu’il faut. Chaque année, des gens de partout aux États-Unis et au Canada se réunissent pour soumettre la candidature de vétérans dont les toits ont désespérément besoin d’être remplacés. Beacon est très fier de se joindre à des partenaires de la communauté ainsi que de l’industrie de la toiture pour assister à la transformation de la vie des vétérans alors qu’ils reprennent tranquillement à se sentir en sécurité dans leur demeure.

Les 10 vétérans gagnants de l’édition 2023 de Beacon of Hope:

Gary D.- Joppa, MD Gigi M.- Harrington Park, NJ Maxime G.- St-Donat-de-Montcalm, QC Jennifer R.- Delta, PA Sommer G.- Red Bluff, CA Kim Y.- Houston, TX Ashley H.- New Kensington, PA American Legion Post 72- Cheney, WA Thomas K.- Pembroke, ON VFW Post 4639- Williamsburg, VA

Pour en savoir davantage sur le concours, connaitre les gagnants des années antérieures ou pour consulter les règles officielles, visitez https://go.becn.com/beaconofhopefr.

À propos de Beacon

Fondée en 1928, Beacon s’inscrit au classement des 500 plus importantes entreprises américaines, est cotée en bourse pour les produits de construction résidentielle et commerciale en Amérique du Nord, et exploite plus de 500 succursales dans les 50 états des États-Unis et 6 provinces du Canada. Beacon dessert une base étendue de plus de 80 000 clients, utilisant son vaste réseau de succursales et diverses offres de services pour fournir des produits et une assistance de haute qualité tout au long du cycle de vie de l’entreprise. Beacon possède sa propre marque de distributeur, TRI-BUILT. Les actions de Beacon sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole BECN. Pour en savoir plus sur Beacon, visitezwww.beacon-canada.com.

