Brooke Laizure, propriétaire de « Whirlwind Roofing & Construction » reçoit la plus haute distinction.

Beacon (Nasdaq: BECN) a annoncé aujourd’hui que Brooke Laizure, propriétaire de « Whirlwind Roofing & Construction (Whirlwind) » à Bixby, Oklahoma, est la grande gagnante du prix de la campagne nord-américaine Personnalité féminine de l'année en toiture 2024, qui met en lumière les femmes de l’industrie de la toiture aux États-Unis et au Canada. Whirlwind se spécialise dans le remplacement, la réparation et la restauration de toitures résidentielles et est fièrement une entreprise familiale.

Brooke est membre fondatrice de l’association nationale des femmes en toiture (NWiR) et préside le conseil d’Oklahoma depuis 2019. Par l’intermédiaire du NWiR, elle participe à « Build My Future », une journée carrière dans la construction pour les étudiants d’Oklahoma en leur proposant des expositions pratiques provenant de métiers spécialisés. Elle soutient également les femmes accédant aux métiers non traditionnels et est membre de la chambre de commerce amérindienne. Elle est également membre du conseil d’administration de « Oklahoma Roofing Contractors Association (ORCA) » et est passionnée par sa propre éducation, obtenant la certification « Xactimate » niveau 3. Whirlwind est également une entreprise de toiture désignée « Fortifiedtm Home ».

« Il y a 4 ans, nous avons lancé cette campagne afin de faire reconnaître les femmes travaillant dans le domaine de la toiture et nous sommes ravis d’avoir reçu près de 3000 candidatures cette année mettant en valeur les femmes de l’Amérique du Nord qui consacrent du temps à leur carrière, à l’industrie et à leurs communautés », a commenté Jennifer Lewis, vice-présidente des communications et de la responsabilité sociale chez Beacon. « C’est un privilège de reconnaître Brooke pour son éthique de travail exceptionnelle et son engagement envers l’autonomisation des femmes. Ses réalisations impressionnantes et son dévouement à élever les autres femmes lui ont valu le prix de la Personnalité féminine nord-américaine de l’année. »

« Je suis incroyablement reconnaissante et honorée d’accepter ce prix de la part de Beacon Produits de Construction et je remercie ma famille, mes amis, et mes pairs pour leur support », a déclaré Brooke Laizure. « Être nommée Personnalité féminine de l’année en toiture va au-delà de l’accomplissement personnel; c’est une célébration de l’autonomisation des femmes dans une industrie où celles-ci continuent de briser les barrières et de redéfinir ce que signifie être une couvreuse. J’espère que mon histoire inspirera d’autres femmes à poursuivre leurs passions et à faire une différence dans l’industrie. »

Du 8 mars au 10 avril, Beacon a sollicité les candidatures de femmes exceptionnelles travaillant dans le domaine de la toiture. Beacon a ouvert le vote au public du 15 mai au 5 juin. Les quatre autres finalistes étaient :

Millie Hindes – Watergate Roofing , Indianapolis, Indiana

Indianapolis, Indiana Sarah Lechowich – True North Roofing , Cottage Grove, Minnesota

, Cottage Grove, Minnesota Tomie Kay Morse – Morse Home Improvement , Dagsboro, Delaware

, Dagsboro, Delaware Melanie Knox – Restoration Builders, Round Rock, Texas

Des mentions honorables ont été attribuées à :

Stephanie Baird, Bliss Roofing , Happy Valley, Oregon

, Happy Valley, Oregon Tori Bobbs, Poseidon Roofing, LLC , Fort Myers, Florida

Fort Myers, Florida Gina Farese, Marcor Construction , West Babylon, New York

West Babylon, New York Heather Hitchcock, Royal Roofing , Deer Park, Texas

Deer Park, Texas Stacy Lytton, Horch Roofing , Warren, Maine

Warren, Maine Katelyn Reynolds, Property Masters , Pendleton, Indiana

Pendleton, Indiana Madelyn Smith, House Works of America , Columbia, South Carolina

Columbia, South Carolina Sarah Wilis, WxTite, Greensboro, North Carolina

Pour en savoir plus sur cette campagne, visitez : https://go.becn.com/fr/femaleroofpro.

À propos de Beacon

Fondée en 1928, Beacon s’inscrit au classement des 500 plus importantes entreprises américaines, est cotée en bourse pour les produits de construction résidentielle et commerciale en Amérique du Nord, et exploite plus de 560 succursales dans les 50 états des États-Unis et 7 provinces du Canada. Beacon dessert une base étendue de plus de 100 000 clients, utilisant son vaste réseau de succursales et diverses offres de services pour fournir des produits et une assistance de haute qualité tout au long du cycle de vie de l’entreprise. Beacon possède sa propre marque de distributeur, TRI-BUILT. Les actions de Beacon sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole BECN. Pour en savoir plus sur Beacon, visitezwww.beacon-canada.com.

