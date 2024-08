Beacon Roofing Supply, Inc. est un distributeur de matériaux de couverture et de produits de construction complémentaires, tels que le bardage et l'imperméabilisation, en Amérique du Nord. Ses gammes de produits sont conçues pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, non résidentiels et de produits de construction complémentaires. Elle dispose d'une flotte de 1 667 camions porteurs, 742 tracteurs et 985 remorques. Ses différents véhicules de livraison sont équipés de matériel spécialisé, dont 2 380 chariots élévateurs, grues, rampes hydrauliques et convoyeurs. Elle propose sa propre marque privée, TRI-BUILT, et dispose d'une suite de gestion de compte numérique propriétaire, Beacon PRO+, qui permet aux clients de gérer leurs affaires en ligne. Sur le marché résidentiel, son principal produit est le bardeau d'asphalte. Sur le marché non résidentiel, elle propose des membranes monocouches, des isolants et des accessoires. Elle dessert les entrepreneurs professionnels, les constructeurs de maisons, les propriétaires de bâtiments, les parcs à bois et les détaillants aux États-Unis et au Canada.