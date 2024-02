Beacon Roofing Supply, Inc. est un distributeur de matériaux de toiture et de produits de construction complémentaires, tels que les revêtements et l'imperméabilisation, en Amérique du Nord. Les gammes de produits de la société sont conçues pour répondre aux exigences de ses clients résidentiels, non résidentiels et de produits de construction complémentaires. Sa marque de distributeur comprend TRI-BUILT. Sur le marché résidentiel, son principal produit est le bardeau d'asphalte. Sur le marché non résidentiel, les membranes monocouches, l'isolation et les accessoires sont ses principaux produits proposés. Dans le domaine des produits de construction complémentaires, l'imperméabilisation, le bardage, le contreplaqué/OSB, et les portes et fenêtres font partie de son portefeuille de produits. Son infrastructure de distribution dessert environ 1,4 million de livraisons clients. Elle dispose d'une flotte de 1 660 camions porteurs, 718 tracteurs et 893 remorques. Ses divers véhicules de livraison sont équipés de matériel spécialisé, dont 2 334 chariots élévateurs à fourche montés sur camion, des grues, des flèches hydrauliques et des convoyeurs.

Secteur Fournitures de construction et installation