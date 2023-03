Beaconsmind AG acquiert le fournisseur de services de hotspots Wi-Fi Socialwave GmbH

Regulatory News:

beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 – Ticker: 81D) a décidé d'acquérir 100 % des parts de Socialwave GmbH dans le cadre d'une nouvelle acquisition et d'une extension cohérente de son business model en tant que vendeur de solutions de point de vente B2B.

Socialwave est un fournisseur de services entièrement automatisés de marketing basé sur la localisation (LBM) et qui propose du Wi-Fi pour les visiteurs ainsi que d'autres technologies en ligne (Bluetooth) et hors ligne (NFC, codes QR) permettant de recueillir des données sur les clients afin de collecter efficacement des commentaires, de mener des campagnes de marketing, de faire du marketing relationnel et d'analyser les données sur les clients. L'entreprise réalise actuellement un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros et un EBITDA d'environ 1,8 million d'euros.

Le prix d'achat de 10 millions d'euros sera financé par une dette à faible coupon contractée auprès d'une caisse d'épargne locale, par des liquidités provenant de la récente augmentation de capital et par 350 000 actions beaconsmind nouvellement émises à l'intention des fondateurs de Socialwave. Les actions nouvellement émises seront bloquées pendant 6 à 12 mois. La transaction devrait être finalisée fin avril, avec un accès total aux flux de trésorerie et une consolidation de toutes les données financières de FREDERIX et de Socialwave à l'avenir.

Sur une base pro forma, le groupe beaconsmind, y compris FREDERIX et Netopsie, augmentera considérablement son chiffre d'affaires, qui passera de 6,4 millions d'euros à environ 10,9 millions d'euros, et son EBITDA, qui passera d'une fourchette de 0,9 à 1,1 million d'euros à une fourchette de 2,7 à 2,9 millions d'euros, grâce à cette acquisition.

Partie explicative

Avec plus de 12 000 points de contact, Socialwave est le leader du marché dans la région germanophone pour les services automatisés de marketing basé sur la localisation (LBM) basés sur la localisation pour les entreprises fixes. Socialwave fournit à ses clients des services de hotspots Wi-Fi Plug & Play avec diverses suites marketing pour permettre la collecte d'avis, des campagnes de marketing entièrement automatisées, le marketing de recommandation et l'analyse de la clientèle. Socialwave dispose d'une base très attrayante et diversifiée de clients de premier ordre , comprenant des clients tels que Pizza Hut, Clever Fit, Hotel Rothof, Caritas, BMW, Medic-Center Nuremberg, Volksbanken Raiffeisenbanken, dans plus de 20 secteurs d'activité avec un taux de désabonnement inférieur à 1 %, même pendant la crise COVID-19.

Grâce à cette transaction, beaconsmind renforcera son activité Wi-Fi Hotspot et augmentera considérablement sa présence sur le marché, tout en dégageant d'immenses synergies en termes de ventes et de coûts entre Socialwave, Frederix et beaconsmind. La nouvelle équipe de direction a mis en œuvre des synergies immédiates de coûts d'au moins 0,4 million d'euros. Sur une base combinée, la nouvelle activité Wi-Fi Hotspot délivrera un EBITDA de 2,7 millions d'euros avec une croissance significative à venir. Les clients auront accès à la fois à la technologie et aux solutions pour les secteurs adjacents Bluetooth-Low-Energy et Wi-Fi Hotspot, offrant en outre des solutions de gestion des données, de feedback et de marketing.

Grâce à cette transaction, les deux fondateurs et directeurs généraux de Socialwave deviendront actionnaires de beaconsmind et bénéficieront d'une garantie à long terme sur les actions nouvellement émises. Felix Schönfelder, fondateur et directeur financier, restera directeur général de Socialwave, sous la responsabilité de Jonathan Sauppe et Michael Ambros.

Felix Schönfelder, fondateur et directeur financier de Socialwave : "Nous sommes très heureux de rejoindre beaconsmind sur ce nouveau segment au sein de ce groupe passionnant. Socialwave, associé à FREDERIX et beaconsmind, ouvrira d'énormes perspectives de croissance au sein de cette plateforme mondiale. Je suis particulièrement heureux de faire partie de l'aventure beaconsmind en tant que directeur général de Socialwave et de conduire la croissance au sein de l'activité Wi-Fi Hotspot avec Jonathan, Michael et Max.

Jonathan Sauppe, responsable de l'activité Wi-Fi Hotspot de beaconsmind : "Avec cette acquisition, nous renforçons le rôle et la position de beaconsmind sur le marché des Wi-Fi Hotspots. Cette acquisition accélérera encore notre trajectoire de croissance et permettra à nos clients de bénéficier d'une offre de produits de premier ordre, tout en augmentant la rentabilité pour nos actionnaires."

Michael Ambros, vice-président : "Je suis heureux d'accueillir Socialwave au sein du groupe beaconsmind. Pouvoir développer ce secteur vertical avec Max, Jonathan et maintenant Felix est vraiment passionnant, et nous sommes impatients de mettre en œuvre d'autres rollups ensemble."

Une présentation de l'acquisition, y compris les données financières, est disponible sur la page web www.beaconsmind.com/investor-relations/.

À propos de Socialwave

Sociwalwave est un fournisseur de solutions marketing et Wi-Fi pour les visiteurs, basé à Munich, en Allemagne, qui dispose d'une base de clients de premier ordre très attrayante et diversifiée. Grâce aux solutions de Socialwave, ses clients peuvent recueillir des avis, mener des campagnes de marketing entièrement automatisées, faire du marketing relationnel et recueillir des données analytiques sur les clients.

