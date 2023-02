Beaconsmind AG étend ses activités dans le segment des hotspots en rachetant le fournisseur de solutions DSL Netopsie

Regulatory News:

Publication d'informations privilégiées conformément à l'article 17 du règlement de l'UE relatif aux Abus de Marché (MAR)

beaconsmind AG (ISIN : CH0451123589 - Ticker : 81D) (Paris:MLBMD) acquiert 100% des actions de l'entreprise Ingenieurbüro Netopsie via sa filiale FREDERIX Hotspot. Avec l'acquisition de Netopsie, beaconsmind poursuit l'expansion de ses activités sur le segment connexe des hotspots, conformément à sa stratégie.

Netopsie est un développeur et fournisseur de solutions internes DSL, TV, LAN et WLAN. Les produits de la société aident les clients à mettre en réseau, digitaliser et à déployer des infrastructures à haute performance. Les solutions sont utilisées, entre autres, dans l'hôtellerie, la santé, l'éducation, le commerce de détail, les municipalités et les centres sportifs.

Le prix total de l'acquisition de Netopsie est de 500 000 euros. Sur ce montant, 200.000 euros seront payés immédiatement à la conclusion du contrat et 300.000 euros supplémentaires sur une période de cinq ans. Après l'acquisition, FREDERIX aura un accès complet à la large base de clients de Netopsie, y compris des comptes tels que TUI, avec TUI Blue et Robinson Club, ainsi qu'aux flux de trésorerie de Netopsie. Netopsie est financièrement solide, sans dette et générant un flux de trésorerie positif. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 650 000 euros et un EBITDA de 100 000 euros en 2022. beaconsmind consolidera entièrement les chiffres de Netopsie après l'acquisition et anticipe d’importantes synergies opérationnelles et commerciales via des opportunités de cross-selling.

Rationnel de l’opération

Netopsie DSL et Netopsie Koaxial sont des solutions permettant de construire rapidement et facilement un réseau et de fournir internet dans chaque pièce, par exemple dans un hôpital ou une maison de retraite, sans avoir à poser de nouveaux câbles. En outre, l'entreprise soutient la planification et la réalisation de solutions d'infrastructure complexes pour le raccordement de solutions IOT modernes. Grâce à cette solution de rupture, beaconsmind va considérablement élargir son positionnement sur la chaîne de valeur et diversifier massivement sa base de clients et de revenus. À l'avenir, les clients auront accès à la fois à la technologie et aux solutions pour le Bluetooth low-energy et le WiFi hotspot, et pourront proposer la gestion des données et le partage d’avis à leurs utilisateurs. L'offre sera améliorée via l’utilisation de la plateforme d'évaluation SaaS d'eKomi qui fournit des solutions de bout en bout pour les clients B2B.

Stefan Gerecke, l'actuel PDG de Netopsie, jouera un rôle important chez FREDERIX avec un engagement à long terme pour construire la nouvelle solution verticale pour FREDERIX.

Jonathan Sauppe, PDG de FREDERIX, filiale de beaconsmind déclare : " L'acquisition de Netopsie est une étape importante pour notre société. Je suis très heureux d'accueillir Stefan Gerecke dans l'équipe FREDERIX. Cette acquisition nous permettra d'élargir notre offre de produits dans le domaine connexe des hotspots et d'offrir à nos clients une offre encore plus complète. En outre, nous élargissons considérablement notre réseau de clients existant grâce à la base de Netopsie, ce qui nous permet d'offrir nos solutions à un portefeuille encore plus large. "

Michael Ambros, directeur général adjoint de beaconsmind, fondateur et directeur général d'eKomi ajoute : " eKomi était à la recherche de solutions B2B cohérentes pour développer les synergies commerciales avec sa plateforme actuelle de révision et de signature d'e-mails. En tant qu'actionnaire et membre du conseil d'administration de beaconsmind et de FREDERIX, observer la concrétisation du potentiel du segment hotspot, avec l'acquisition de Netopsie, est enthousiasmant. Nous prévoyons de saisir d'autres opportunités d'acquisitions relutives et avons également l'intention de poursuivre notre expansion sur la chaîne de valeur, à l’occasion d’autres opportunités qui seront révélées en temps voulu. "

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind AG est une société pionnière dans le domaine des solutions de marketing géolocalisé (LBM) pour les chaînes de magasins. En équipant les magasins de balises Bluetooth qui localisent et identifient précisément les clients, et en intégrant sa suite logicielle, beaconsmind ouvre aux détaillants un tout nouveau canal d'interaction avec leurs clients. Grâce à sa solution, les détaillants peuvent faire converger les achats numériques et physiques et remédier aux points faibles de chacun des canaux. Les actions de la société (ISIN : CH0451123589 - Ticker : MLBMD) sont cotées à la Bourse de Francfort sur XETRA et sur Euronext à Paris.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beaconsmind.com

A propos de FREDERIX

FREDERIX est un fournisseur de solutions Wifi d'entreprise (FREDERIX Hotspot) basé à Hanovre, en Allemagne, et un développeur de technologies intelligentes de hotspots W-LAN basées sur le cloud (FREDERIX Cloud Wifi) dont le principal client est Lidl. La société offre des produits qui aident les clients dans la mise en réseau, le contrôle et la surveillance des réseaux WLAN, leur permettant d'obtenir de nouvelles perspectives, de nouveaux points de contact avec leurs clients et une réelle valeur ajoutée pour les deux.

À propos de Netopsie

Netopsie est un fournisseur de solutions internes de ligne d'abonné numérique (DSL) et un développeur de solutions complètes pour différentes industries. La société fournit des produits qui aident les clients à gérer, contrôler et surveiller les réseaux DSL. Netopsie DSL offre une solution rationalisée et efficace pour construire des réseaux et fournir un accès Internet et des services supplémentaires partout sans avoir besoin de câblage supplémentaire. Cette technologie peut être mise en œuvre dans les hôtels, les hôpitaux, les maisons de retraite, les installations sportives et d'autres types d'installations.

À propos d'eKomi

eKomi Holdings, avec les sociétés de son groupe, ses affiliés et ses partenaires, est le premier et le plus grand fournisseur indépendant de notations et d'évaluations basées sur les transactions en Europe, avec une expertise dans les systèmes intelligents de retour d'information dans le commerce social et l'évaluation des clients pour les entreprises opérant dans un large éventail de secteurs. Basé à Berlin, eKomi possède des bureaux à Amsterdam, Auckland, Berlin, Brisbane, Cape Town, Dubaï, Hanovre, Kiev, Lahore, Lisbonne, Londres, Los Angeles et Madrid et coopère avec un vaste réseau de partenaires dans le monde entier.

