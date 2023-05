Beaconsmind AG : l'opérateur international de services d'hôtellerie et de restauration Campbell Gray Hospitality s'appuie sur la solution beaconsmind pour développer ses activités

Regulatory News:

beaconsmind AG (ISIN : CH0451123589 - Ticker: MLBMD), leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l’analyse de données, a gagné Campbell Gray Hospitality (CGH) comme nouveau client. Fondée en 1996, Campbell Gray Hospitality est une société basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la gestion, le développement et l'exploitation d'hôtels, de centres de villégiature, de restaurants, de bars, de clubs et de spas. Le portefeuille de CGH comprend actuellement plus de 10 établissements hôteliers dans 5 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie.

La solution de marketing géolocalisé de beaconsmind sera initialement déployée dans les cafés du groupe à Dubaï aux Émirats arabes unis. L’utilisation du logiciel beaconsmind est prévue dans d'autres établissements de CGH dans le monde, tels que les hôtels et les restaurants. Grâce aux outils analytiques complets et aux fonctionnalités du logiciel beaconsmind Suite, CGH sera en mesure d'accroître la fidélité de ses clients et de soutenir les ventes croisées. Actuellement, beaconsmind développe une application en marque blanche pour Campbell Gray Hospitality. Cette application comprendra des offres telles que des programmes de bonus et des promotions de réduction pour tous les établissements de la société, connectant encore plus étroitement les offres de services de CGH. La nouvelle application constituera un canal de communication et de marketing important pour atteindre de nouveaux clients et proposer des offres personnalisées aux utilisateurs. En reliant les données des opérations en physique à celles du logiciel beaconsmind Suite, CGH peut obtenir les profils complets des attentes et des besoins des clients et ainsi répondre directement à leurs souhaits ainsi qu’à leurs commentaires. L'expérience client s'en trouve considérablement améliorée.

Max Weiland, PDG de beaconsmind : « Nous sommes ravis d'avoir gagné Campbell Gray Hospitality et de pouvoir collaborer avec une autre grande entreprise de vente au détail renommée. Cette coopération nous offre un potentiel de croissance considérable. Nos solutions LBM font l'objet d'une forte demande et nous poursuivrons notre croissance dynamique au cours de l'exercice fiscal actuel et au-delà ».

Dany Maroun, Directeur Régional de Campbell MENA : « Le déploiement des solutions beaconsmind apporte une valeur ajoutée significative à l'ensemble de notre groupe. Nos propriétés et nos services ont toujours été caractérisés par l'originalité et la personnalisation. Avec l'aide de beaconsmind, ces priorités seront davantage retranscrites au sein de nos offres numériques. À l'avenir, nous serons en mesure d’interconnecter encore plus étroitement nos activités et d’offrir à nos clients des expériences uniques encore plus adaptées à leurs besoins. »

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind AG est une société pionnière dans le domaine des solutions de marketing géolocalisé (LBM) pour les chaînes de magasins. En équipant les magasins de balises Bluetooth qui localisent et identifient précisément les clients, et en intégrant sa suite logicielle, beaconsmind ouvre aux détaillants un tout nouveau canal d'interaction avec leurs clients. Grâce à sa solution, les détaillants peuvent faire converger les achats numériques et physiques et remédier aux points faibles de chacun des canaux. Les actions de la société (ISIN : CH0451123589 - Ticker : MLBMD) sont cotées à la Bourse de Francfort sur XETRA et sur Euronext à Paris.

