Beaconsmind : Informations privilégiées / Autres communiqués

beaconsmind AG reporte la publication de son rapport financier annuel 2021/2022

Zurich, Suisse - 3 mars 2023 - beaconsmind AG (ISIN : CH0451123589 - Ticker : 81D), leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l'analyse de données, reporte une nouvelle fois la publication de son rapport financier annuel pour 2021/2022 (du 01.07.2021 au 30.06.2022). La société d'audit PricewaterhouseCoopers (PwC) a annoncé que la date prévue ne pourra pas être respectée en raison de la conversion complexe de la norme comptable des Swiss GAAP aux IFRS, qui nécessite plus de temps que prévu pour l'audit. beaconsmind et PwC travaillent le plus rapidement possible pour mener à bien le processus d'audit. La publication du rapport financier annuel 2021/2022 est prévue dans un avenir proche.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind AG est une société pionnière dans le domaine des solutions de marketing géolocalisé (LBM) pour les chaînes de magasins. En équipant les magasins de balises Bluetooth qui localisent et identifient précisément les clients, et en intégrant sa suite logicielle, beaconsmind ouvre aux détaillants un tout nouveau canal d'interaction avec leurs clients. Grâce à sa solution, les détaillants peuvent faire converger les achats numériques et physiques et remédier aux points faibles de chacun des canaux. Les actions de la société (ISIN : CH0451123589 - Ticker : MLBMD) sont cotées à la Bourse de Francfort sur XETRA et sur Euronext à Paris.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beaconsmind.com