beaconsmind AG (ISIN : CH0451123589, EURONEXT : MLBMD) annonce l'obtention de son premier client dans les Émirats arabes unis (EAU), le distributeur d'articles de mode Maison-B-More, validant son plan de développement international

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – mnémonique : MLBMD – EURONEXT : MLBMD – VIENNE : BMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaînes de distribution, annonce le déploiement de sa solution de marketing géolocalisé auprès de son tout premier client dans les Émirats arabes unis (EAU), le distributeur d’articles de mode Maison-B-More. Le groupe utilisera la suite logicielle et le hardware Beacon de beaconsmind dans ses magasins. Cette acquisition client, remportée en un temps record, met en exergue la pertinence du plan de développement international de beaconsmind, et augure d’autres succès à venir dans le cadre de son ambitieux programme de préouverture qui sera décliné en attendant l’ouverture prochaine d’antennes en Asie-Pacifique et dans la zone Amériques.

Cinq mois à peine après l’ouverture à Dubaï de son antenne pour le Moyen-Orient, beaconsmind annonce son premier contrat local. Le temps extrêmement court qui s’est écoulé entre la prise de contact et la signature du contrat est la preuve d’une forte demande locale pour les solutions apportant davantage de valeur ajoutée aux enseignes physiques et, plus généralement, de leur transformation digitale. Créée à Dubaï en 1985, la chaîne de boutiques, et enseigne en ligne, Maison-B-More regroupe plus de 160 marques de mode issues de différents pays, et est le principal distributeur de certaines des plus grandes marques de luxe internationales dans les EAU. Le distributeur est présent physiquement dans les grandes galeries marchandes comme le Dubai Mall, le WAFI Mall ainsi que le Atlantis Dubai. Il est rattaché à Fanar Group, un conglomérat important qui exploite notamment des hôtels dans les EAU et en Suisse, des villages vacances, des suites et des restaurants, et avec lequel beaconsmind négocie actuellement activement le déploiement de ses solutions dédiées au secteur de l’hôtellerie.

Fort d’une solide plate-forme en ligne, le groupe souhaitait faire bénéficier ses magasins physiques de son savoir-faire numérique, et étendre ses actions de fidélisation au travers d’une multiplicité de plateformes. Grâce à la solution beaconsmind, le distributeur sera en mesure d’interagir en temps réel avec ses clients afin de personnaliser ses offres en fonction de leur historique d’achats et des rayons qu’ils fréquentent le plus souvent.

M. Anis Al Jallaf, Président Directeur Général de Maison-B-More, a déclaré : « Grâce à beaconsmind, nous allons pouvoir offrir dans nos magasins physiques une expérience d’achat qui tire parti des meilleures techniques de marketing que nous avons développées en ligne. Notre accès exclusif à certaines marques nous confère une forte proportion de clients fidèles et récurrents. Toutefois, nous n’avons pas été à même de tirer pleinement parti de ce potentiel à travers notre réseau, et de faire bénéficier nos clients d’une expérience différenciée dans nos magasins. C’est aujourd’hui rendu possible et même facile avec beaconsmind. Nos équipes commerciales ont accueilli avec enthousiasme ce nouvel outil puissant qui leur permet d’interagir avec les clients d’une façon totalement nouvelle. »

Pour beaconsmind, ce nouveau contrat, remporté deux mois seulement après celui signé avec Roberto Cavalli, confirme l’accélération de son cycle commercial. Il valide, en outre, la stratégie de développement international de beaconsmind annoncée cette année. L’équipe de vente locale a constitué un vivier de prospects grandement intéressés par la solution de marketing géolocalisé de la Société dans des secteurs comme les galeries marchandes, les clubs de gym, les supermarchés et les hypers, la logistique, la culture, ainsi que les hôtels, restaurants et cafés.

Max Weiland, PDG de beaconsmind AG, a déclaré : « Nous sommes très heureux de débuter notre aventure commerciale dans la région du Golfe avec un groupe de mode innovant comme Maison-B-More. Nous sommes en passe d'acquérir des compétences fortes dans le secteur des articles de mode, et sommes impatients de cocréer l’avenir du shopping physique aux côtés de nos clients. Ce contrat montre à quel point les groupes locaux sont demandeurs de solutions technologiques innovantes. Le processus commercial est plus rapide dans le Golfe grâce à la centralisation des pouvoirs de décision qui nous permet de bénéficier d’un cycle accéléré. La richesse de notre vivier prospectif témoigne de l’engouement du Moyen-Orient pour les nouvelles technologies et de l’impact considérable que notre solution pourra avoir sur l’expérience d’achat des clients. »

À propos de Maison-B-More

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

