beaconsmind AG annonce l'approbation par les actionnaires de l'ensemble des résolutions du Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale annuelle tenue ce jour

Regulatory News:

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – WKN : A2QN5W – VIENNA : BMD – EURONEXT : MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce que les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions du Conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle tenue ce jour.

Les actionnaires ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels de beaconsmind AG et les comptes consolidés pour l'exercice 2020-2021 (100% des voix) et ont donné décharge au Conseil d'administration et ainsi qu’à la direction (~99% des voix). La perte annuelle de la société sera comptabilisée en déficit reportable (~99% des voix).

Max Weiland (100% des voix), Jorg Hensen (100% des voix), Edwin Navez (100% des voix) et Michal Krupinski (~99% des voix) ont été réélus membres du Conseil d'administration pour des mandats supplémentaires de douze mois, Max Weiland ayant été réélu président.

Au sein du Conseil d'administration, M. Hensen (100% des voix), M. Navez (100% des voix) et M. Krupinski (~99% des voix) sont réélus au comité des rémunérations. Comme recommandé par le Conseil d'administration, les actionnaires ont réélu PwC AG en tant que Commissaire aux comptes (~99% des voix) et bellpark legal AG en tant que mandataire indépendant (100% des voix).

Les actionnaires ont approuvé la rémunération du Conseil d'administration pour l'exercice 2021-2022 (~99% des voix), la rémunération fixe de la direction générale pour l'exercice 2021-2022 (~99% des voix) et la rémunération variable de la direction générale pour l'exercice 2021-2022 (~99% des voix).

La révision partielle des statuts avec augmentation et extension du capital social autorisé a été approuvée (~99% des voix), ainsi que l'augmentation de capital social conditionnel pour la participation des collaborateurs (~99% des voix) et la création de capital social conditionnel pour le financement (~99% des voix). Enfin, le changement de nom en beaconsmind AG a été approuvé (~100% des voix).

Les actionnaires ont représenté 972 157 voix, soit 46% des actions composant le capital.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

Pour plus d’informations, visitez www.beaconsmind.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211216005996/fr/