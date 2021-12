beaconsmind AG annonce la mise à jour d'une note de recherche

Regulatory News:

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – WKN : A2QN5W – VIENNA : BMD – EURONEXT : MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce aujourd'hui la publication d'une mise à jour de l’étude de couverture de son titre par Hauck & Aufhäuser.

Hauck & Aufhäuser a actualisé son objectif de cours à 34€ par action et a réaffirmé sa recommandation à l’achat en raison d'un "pipeline solide malgré les vents contraires liés au Covid". L'objectif de prix implique une hausse de 270% par rapport au cours actuel de l'action. Une version actualisée du rapport de recherche est disponible sur le site web de la société (www.beaconsmind.com). Hauck & Aufhäuser fournira une couverture continue du titre dans le cadre de ce suivi.

Optimisation de la stratégie de cotation du titre sur les places financières et engagement pour accroître la liquidité

La Banque Baader fournira également une couverture continue à partir de 2022. Le groupe Edison préparera un rapport de recherche indépendant dans le cadre de l'introduction en bourse de la société à Francfort prévue pour le premier trimestre 2022. La société s'est engagée à appliquer une politique transparente en matière de relations avec les investisseurs, en mettant l'accent sur l'augmentation de la liquidité globale de l'action en 2022, et a rendu possible pour les investisseurs la négociation de ses titres sur différentes places boursières.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

