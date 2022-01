beaconsmind AG annonce la signature d'un contrat avec NOVE25, groupe italien de joaillerie implanté en Europe

Regulatory News:

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – WKN : A2QN5W – VIENNA : BMD – EURONEXT : MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce aujourd'hui la mise en œuvre d’une solution de marketing géolocalisé pour NOVE25, un groupe italien de bijouterie. Fondée à Milan en 2005 et avec plus de 20 magasins en nom propre en Europe à ce jour, NOVE25 est l'une des premières marques à avoir proposé des bijoux personnalisés.

Ayant pour mission de révolutionner le monde de la bijouterie, chaque magasin NOVE25 reflète la philosophie de la marque, à savoir l'artisanat italien et la personnalisation. Ses collections reflètent les énergies créatives des tatoueurs, des artistes de rue, des musiciens et, bien sûr, de ses clients. L'approche très personnelle de la marque sera accentuée par la solution de beaconsmind, qui permettra aux équipes marketing de mieux saisir les profils des clients et d'anticiper efficacement l'évolution constante de leurs goûts et de leurs modes d'expression.

Au croisement de la bijouterie, du design, des accessoires et de la mode, les magasins de NOVE25 se démarquent fortement des bijouteries grand luxe et de leurs prix élevés. Grâce à un flux quotidien important dans ses magasins, la Société exploite la puissance des données afin d’augmenter ses capacités de profilage, et ainsi accroître la fidélité, le volume du panier moyen et les ventes. Au cœur des nouvelles campagnes d'interaction, la solution beaconsmind aidera à cibler les jeunes générations au travers de messages personnalisés et d’approches digitales. La solution beaconsmind, qui permet d’intégrer les idées et les commentaires des clients, soutiendra NOVE25 dans sa stratégie de conception de produits qui inspirent et embellissent la personnalité de sa clientèle grandissante.

M. Roberto Dibenedetto, CEO et fondateur de NOVE25, a déclaré : " La personnalisation est au cœur de la philosophie de notre marque et les interactions digitales sont aujourd'hui indispensables pour nos clients. La solution de beaconsmind permet de réunir ces deux aspects de manière transparente. Nos magasins sont uniques et se différencient fortement via leur canal de vente en ligne très performant. La prochaine étape naturelle est désormais de renforcer les capacités digitales de nos magasins. Grâce à beaconsmind, nous serons en mesure d'interagir avec nos acheteurs par le biais d'un canal particulièrement apprécié et de fusionner de manière transparente le meilleur du shopping en ligne et hors ligne."

Pour beaconsmind, ce partenariat représente une fantastique opportunité de démontrer la puissance de ses solutions et vise à dépasser les résultats obtenus jusqu'à présent avec les clients de référence: plus de 50 % d'augmentation des taux de conversion des ventes off-to-online, plus de 40 % d'augmentation de la fréquence et de l’intention d'achat, et une augmentation de plus de 15% des ventes.

Max Weiland, CEO de beaconsmind AG, a déclaré : " Nous sommes ravis de nous associer à NOVE25 dans sa mission de transformation du secteur de la joaillerie. Le succès de NOVE25 a été bâti sur un concept unique permettant de proposer à ses clients de s'exprimer. Nos équipes contribuent à cette proposition forte en aidant NOVE25 dans cette démarche : exprimer véritablement l'identité de sa marque par le biais de nos canaux numériques. "

À propos de NOVE25

Nove25 a été fondée à Milan en 2005 par Roberto et Davide, deux frères passionnés par la conception de bijoux à l'esprit urbain, travaillant l'argent sterling et mettant leurs compétences à l'épreuve. Leur histoire s'est construite sur la passion et l'intuition, animés par le besoin de créer quelque chose de nouveau et de mettre en valeur leur créativité à travers l'argent sterling et les pierres semi-précieuses. Nove25 est la réponse à un marché obsolète, monotone et obtus. Avec plus de 15 ans d'expérience, Nove25 continue de tracer une voie unique et d'aider les personnes de toutes les classes sociales à s'exprimer. Au fil des ans, le concept s'est répandu et, désormais, des footballeurs, des musiciens et des blogueurs sont devenus des défenseurs et des ambassadeurs de la marque. Ceux qui viennent chez Nove25 n'ont pas de limites ni de définitions, car la créativité peut réaliser les rêves de chacun. Fedez, Max Pezzali, Club Dogo, Marco Mengoni, Rocco Hunt et d'autres stars du monde de la musique, du sport, de la radio et de la télévision, portent tous des modèles de Nove25. Ces pièces s'ajoutent aux nombreuses autres qui sont créées dans l'atelier de Milan, réalisant ainsi un rêve vraiment grand, ouvert à tous et en perpétuelle expansion et évolution.

Pour plus d’informations, visitez www.nove25.net

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

Pour plus d’informations, visitez www.beaconsmind.com

