beaconsmind AG : convocation d'une assemblée générale extraordinaire

beaconsmind AG (ISIN : CH0451123589 - Ticker : 81D) (Paris:MLBMD), leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l’analyse de données, prévoit de tenir une assemblée générale extraordinaire le 20 janvier 2023. L’Assemblée Générale Extraordinaire décidera, entre autres, de la réélection du président du conseil d'administration, Max Weiland, ainsi que des deux membres actuels du conseil d'administration et de l'élection de Michael Ambros en tant que membre supplémentaire du conseil d'administration. L'Assemblée Générale Extraordinaire se déroulera sans la présence physique des actionnaires. Les actionnaires peuvent voter par l'intermédiaire du mandataire indépendant. L'invitation à l'assemblée générale extraordinaire peut être consultée et téléchargée sur le site www.beaconsmind.com dans la section Relations avec les investisseurs.

beaconsmind invitera à l'assemblée générale annuelle ordinaire au début de 2023 après la soumission des états financiers annuels audités 2022.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind AG est une pionnière dans le domaine des logiciels de marketing géolocalisé (LBM) pour les chaînes de magasins. En équipant les magasins de balises Bluetooth qui localisent et identifient précisément les clients, et en intégrant sa suite logicielle, beaconsmind ouvre aux détaillants un tout nouveau canal d'interaction avec leurs clients. Grâce à sa solution, les détaillants peuvent faire converger les achats numériques et physiques et remédier aux points faibles de chacun des canaux. Les actions de la société (ISIN : CH0451123589 - Ticker : MLBMD) sont cotées à la Bourse de Francfort sur XETRA et sur Euronext à Paris.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beaconsmind.com.

