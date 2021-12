beaconsmind AG réalise une levée de fonds de 5,8 millions de francs suisses afin d'activer son fort potentiel de croissance à l'international

Regulatory News:

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – WKN : A2QN5W – VIENNA : BMD – EURONEXT : MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce une levée de fonds de 5,8 millions de francs suisses auprès d'un investisseur institutionnel international afin de soutenir la mise en œuvre de sa stratégie de croissance globale dans la phase post COVID.

Accélération de la croissance grâce à la conquête de nouveaux clients, aux déploiements et au focus international en 2021

beaconsmind a gagné 5 nouveaux clients importants depuis le début de l'année 2021, grâce auxquels la Société prévoit d’étendre son parc de solutions de plus de 750 nouveaux magasins ce qui, après le déploiement effectif, devrait générer un total de 626 000 CHF de revenus liés au hardware et à l'installation, ainsi qu'un revenu annuel récurrent estimé à 1,25 million de CHF pour la partie software.

En 2021, la Société a multiplié par plus de trois sa capacité d'installation pour atteindre au moins 100 par semaine, contre moins de 30 par semaine au début de l'année. Cette augmentation de la capacité d'installation permet à l'entreprise d'honorer les commandes de projets mondiaux en un temps record.

Au cours des trois derniers mois, la Société a augmenté les déploiements de magasins d'au moins 59 % et, depuis le début de l'année 2021, a installé ses solutions dans plus de 178 magasins. Dans son portefeuille de clients prestigieux, beaconsmind compte, notamment, Depot, un grand spécialiste de l'ameublement de la maison qui totalise plus de 500 magasins en Allemagne, en Autriche et en Suisse, Roberto Cavalli, la marque de mode haute couture qui exploite des points de vente dans plus de 20 pays et Maison-B-More, la première chaîne de grands magasins de mode aux Émirats arabes unis.

beaconsmind exécute sa stratégie de déploiement international pour ancrer sa base de clients dans 25 pays et au sein de nouveaux marchés en Asie-Pacifique (APAC), tels que Singapour, le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines. Ce bilan atteste de la solidité de son plan d'expansion à l’international et du dynamisme de son programme d'installation dans de nouvelles régions telles que le Moyen-Orient et l'APAC.

En 2021, beaconsmind a franchi plusieurs étapes importantes de sa stratégie d'expansion au Moyen-Orient. La clé de la stratégie de croissance internationale a été la fondation de beaconsmind, MENA Data LLC, la filiale de la Société aux Émirats arabes unis, ainsi que l’établissement d’un partenariat avec Seed Group, une société The Private Office of Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum. Ce partenariat est un élément clé de la stratégie de beaconsmind au Moyen-Orient qui consiste au déploiement de softawre et de solutions de marketing géolocalisé pour les chaînes de magasins de la région. Le partenariat avec Seed Group donnera à beaconsmind un accès direct aux contacts commerciaux et aux entreprises de la famille royale de Dubaï, comme Emirates Airlines et le Jumeirah Group. Ce réseau international de clients renforcé permet ainsi à beaconsmind d'accéder à des clients supplémentaires de grande envergure dans le secteur de l'hôtellerie et de la vente au détail au Moyen-Orient, en Europe et en Asie.

Réaffirmation d’une forte perspective de croissance avec une opportunité de marché final s’établissant à +125 milliards USD dans les services de marketing basé sur la localisation

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le marché mondial des services de marketing basé sur la localisation a été estimé à 38 milliards de dollars en 2020. Sur la base des projections actuelles, ce marché devrait connaître une croissance annuelle d'environ 20 % et atteindre une taille de 134,5 milliards USD en 2027.

Nouvel investisseur institutionnel de référence

beaconsmind annonce aujourd'hui une levée de fonds de 5,8 millions de francs suisses, destinée à accompagner la croissance, par le placement d'actions auprès d'un investisseur institutionnel stratégique et axé sur la croissance. Ce capital additionnel permettra à beaconsmind d'accélérer son plan de déploiement et de mettre en œuvre ses objectifs stratégiques à long terme tout en bénéficiant de la stabilité de ce nouvel investisseur institutionnel de référence. Max Weiland, PDG et fondateur de beaconsmind AG, restera l'un des principaux actionnaires de la société avec environ 18,6 % du capital.

Utilisation du produit de la nouvelle augmentation de capital

Grâce à ce capital additionnel destiné à accompagner la croissance, la Société est en mesure d'étendre ses capacités de vente et ses plans d'expansion à de nouveaux marchés tels que l'Asie et le continent américain, tout en soutenant le déploiement plus rapide des infrastructures de magasins des clients existants. La Société a l'intention de renforcer sa stratégie de croissance en ouvrant de nouveaux bureaux de vente à l’international et en se concentrant sur les coentreprises et les collaborations commerciales internationales. La Société prévoit également d'augmenter le nombre de ses employés dans les domaines des ventes, du développement de produits et de la gestion du succès des clients. Le financement est également destiné à accélérer l'expansion au Moyen-Orient en permettant l'élargissement de l'équipe locale, le renforcement du partenariat avec The Private Office of Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum et l'établissement d'autres partenariats stratégiques pour favoriser l'acquisition de nouveaux clients de premier plan dans le secteur de la vente au détail ainsi que dans d'autres segments. Tous ces éléments devraient soutenir de manière significative la croissance des ventes futures de beaconsmind.

Optimisation de la cotation du titre sur les marchés des capitaux avec le listing à la Bourse de Francfort

Dans le cadre du financement de la croissance, la Société a l'intention de coter ses actions à la Bourse de Francfort sur le segment Scale et de révoquer la cotation actuelle sur le MTF de la Bourse de Vienne (marché direct plus) dans les prochains mois. Cette étape conduira à une structure de cotation simplifiée et élargira le champ des investisseurs potentiels sur un nouveau marché d'origine.

Avec la réorganisation de la cotation sur le segment Scale de la Bourse de Francfort, deux grandes banques allemandes, Hauck & Aufhäuser et Baader Bank, devraient fournir une couverture de recherche continue. En outre, Edison Group, une société de conseil primée en matière de recherche et de relations avec les investisseurs, préparera un rapport de de recherche indépendant pour la couverture du titre dans le cadre de l'introduction en bourse de la société à Francfort.

Une version actualisée de la présentation de la société a été mise en ligne sur le site web de la société www.beaconsmind.com.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

Pour plus d’informations, visitez www.beaconsmind.com

Veuillez télécharger la présentation de la société via ce lien : beaconsmind Public Company Presentation

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211214006121/fr/