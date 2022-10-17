Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Beaconsmind AG
  6. Actualités
  7. Synthèse
    MLBMD   CH0451123589

BEACONSMIND AG

(MLBMD)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  16:30 03/10/2022
10.80 EUR   -7.69%
18:13Beaconsmind : Document AMF CP. 2022DD866810
PU
03/09BEACONSMIND AG : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
20/06Beaconsmind AG annonce que le Groupe BFL est son nouveau client
CI
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

beaconsmind : Document AMF CP. 2022DD866810

17/10/2022 | 18:13
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD866810

17 octobre 2022

CH0451123589 - DD153751

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Edwin Navez, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BEACONSMIND AG

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.8000 Euro

VOLUME : 10 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.8000 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Beaconsmind AG published this content on 17 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 October 2022 16:12:01 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur BEACONSMIND AG
18:13Beaconsmind : Document AMF CP. 2022DD866810
PU
03/09BEACONSMIND AG : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
20/06Beaconsmind AG annonce que le Groupe BFL est son nouveau client
CI
13/04Beaconsmind réalise une double cotation à la Bourse de Francfort
MT
13/04Beaconsmind obtient l'autorisation de s'inscrire à la cote du segment de marché à échel..
MT
12/04beaconsmind AG annonce son listing à la bourse de Francfort, prévu le 13 avril 2022, re..
BU
07/04Beaconsmind AG adopte un changement d'année fiscale
CI
01/04Beaconsmind : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats
PU
31/03BEACONSMIND AG : Chiffre d'affaires 2è trimestre
CO
01/03BEACONSMIND AG : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
Plus d'actualités
Données financières
CA 2022 2,15 M 2,17 M 2,20 M
Résultat net 2022 -1,60 M -1,61 M -1,64 M
Tréso. nette 2022 3,75 M 3,78 M 3,84 M
PER 2022 -19,1x
Rendement 2022 -
Capitalisation 22,2 M 22,2 M 22,8 M
VE / CA 2022 8,59x
VE / CA 2023 2,31x
Nbr Employés 10
Flottant 72,3%
Graphique BEACONSMIND AG
Durée : Période :
beaconsmind AG : Graphique analyse technique beaconsmind AG | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BEACONSMIND AG
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 10,80 €
Objectif de cours Moyen 25,00 €
Ecart / Objectif Moyen 131%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Max Julius Heinrich Weiland Chairman & Chief Executive Officer
Anna Langenbach Chief Operating Officer
Jörg Hensen Director
Edwin Navez Director
Michal Krupinski Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BEACONSMIND AG20.00%22
ADOBE INC.-49.22%133 863
AUTODESK, INC.-32.50%40 972
ROPER TECHNOLOGIES, INC.-26.16%38 501
WORKDAY INC.-48.90%35 737
ELECTRONIC ARTS INC.-8.74%33 468