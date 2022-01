beaconsmind annonce la publication d'une étude d'initiation de couverture par la Baader Bank

Regulatory News:

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – WKN : A2QN5W – VIENNA : BMD – EURONEXT : MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce aujourd'hui la publication du rapport d'initiation de couverture de la Baader Bank avec un objectif de prix de 27,40 € et une recommandation à l’achat.

Objectif de prix élevé et recommandation à l’achat

La Banque Baader a publié aujourd'hui une note d’analyse avec un objectif de prix de 27,40€ et une recommandation à l’achat en raison de " la très forte demande, l'absence de saisonnalité de l'activité grâce au profil de récurrence lié au modèle de revenus basé sur les abonnements, et du fait également d’un taux de rétention élevé ainsi que d’un faible niveau de concurrence ".

Banque Analyste Date de publication Recommandation Objectif de cours Baader Bank Zeïneb Rourou 11/01/2021 Achat 27.40€

Optimisation de la visibilité boursière auprès des investisseurs grâce au renforcement de l’accessibilité de l’information par l’intermédiaire de la couverture du titre

La publication du rapport d'initiation de la Baader Bank, faisant suite à celui d’Hauck & Aufhäuser, témoigne du nouvel engagement qui permettra à beaconsmind AG de bénéficier d’un suivi continu. De plus, Edison Group, société de conseil en investissements et relations investisseurs, primée pour sa recherche, préparera un rapport de couverture indépendant dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société à Francfort. D'autres maisons de recherche ont également été contactées pour une couverture supplémentaire à l'avenir.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

