Beam Communications Holdings Ltd. a annoncé la nomination de M. Peter Kopanidis en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de Beam. M. Kopanidis rejoint le conseil d'administration à compter du 15 janvier 2024. M. Kopanidis est un professionnel chevronné de la finance, fort de plus de trois décennies d'expérience et d'une expérience reconnue dans les domaines de la trésorerie, des relations avec les investisseurs et de la finance d'entreprise, y compris les fusions-acquisitions. Fort d'une expérience diversifiée dans le secteur des télécommunications, de l'industrie manufacturière, des soins de santé, de l'assurance, des services financiers et des produits de grande consommation, M. Kopanidis apportera à Beam une grande perspicacité commerciale et financière.

La vaste expérience de M. Kopanidis le place en bonne position pour apporter une orientation stratégique, en particulier en ce qui concerne l'affectation des capitaux, et pour améliorer la fonctionnalité et les résultats d'ensemble du conseil d'administration. M. Kopanidis est actuellement directeur de Petra Investor Relations & Debt Advisory, un prestataire de services pour les sociétés cotées en bourse. Auparavant, M. Kopanidis a occupé le poste de Senior Executive - Corporate Finance à Medibank, où il supervisait les relations avec les investisseurs ainsi que la trésorerie et les investissements.

Pendant les trois années qu'il a passées chez Telstra, Peter a été directeur exécutif des relations avec les investisseurs et trésorier pendant douze mois. Peter a également passé trois ans chez Treasury Wine Estates en tant que directeur mondial des finances de l'entreprise et a occupé pendant quatre ans le poste de trésorier du groupe Foster's.