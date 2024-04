Beam Global est une entreprise de technologies propres qui développe, brevette, conçoit, met au point et fabrique des solutions avancées de mobilité propre. Elle propose des produits et des technologies durables pour la recharge des véhicules électriques, le stockage de l'énergie, la sécurité énergétique et les médias extérieurs. Ses principales plates-formes comprennent les systèmes de recharge durables pour véhicules électriques Beam EV ARC et Solar Tree, les solutions de stockage d'énergie haute performance Beam AllCell, les produits de résilience énergétique et de préparation aux catastrophes, ainsi qu'une vaste bibliothèque de brevets. Les systèmes d'infrastructure de recharge de VE Beam EV ARC prennent en charge toutes les marques d'équipement de service de recharge de VE, et les solutions de batterie Beam AllCell alimentent la micro-mobilité, les VE terrestres, l'aviation, les véhicules maritimes et de loisirs, ainsi que les plates-formes de papeterie et de sécurité énergétique. La société, par l'intermédiaire de Beam Europe, fabrique des structures et des équipements spécialisés, notamment des lampadaires et des infrastructures de communication et d'énergie. Elle dessert des municipalités, des États et des clients commerciaux dans 16 pays.