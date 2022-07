Beam Therapeutics Inc. : BMO Capital confirme sa recommandation neutre

Données financières USD EUR CA 2022 34,0 M - 33,5 M Résultat net 2022 -303 M - -298 M Tréso. nette 2022 663 M - 652 M PER 2022 -13,1x Rendement 2022 - Capitalisation 3 960 M 3 960 M 3 894 M VE / CA 2022 96,9x VE / CA 2023 99,4x Nbr Employés 394 Flottant 98,0% Graphique BEAM THERAPEUTICS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BEAM THERAPEUTICS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 57,62 $ Objectif de cours Moyen 90,58 $ Ecart / Objectif Moyen 57,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs John Evans Chief Executive Officer & Director Giuseppe Ciaramella President & Chief Scientific Officer Terry-Ann Burrell Chief Financial Officer & Treasurer Brian Riley Senior Vice President-Technical Operations Amy Simon Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BEAM THERAPEUTICS INC. -27.69% 3 960 MODERNA, INC. -34.28% 66 390 LONZA GROUP AG -25.32% 43 157 IQVIA HOLDINGS INC. -22.35% 41 467 SEAGEN INC. 15.60% 32 896 CELLTRION, INC. -5.81% 19 542