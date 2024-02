Beam Therapeutics Inc. est une société de biotechnologie dont l'objectif est de fournir des traitements à vie aux patients souffrant de maladies graves. La société exploite une plateforme entièrement intégrée pour les médicaments génétiques de précision. Sa technologie d'édition des bases permet de créer une classe différenciée de médicaments génétiques de précision qui ciblent une seule base du génome sans provoquer de rupture double brin dans l'acide désoxyribonucléique (ADN). L'entreprise fait progresser sa technologie d'édition des bases dans trois domaines thérapeutiques : l'hématologie, l'immunologie/oncologie et les maladies génétiques. Ses programmes en phase clinique comprennent BEAM-101, BEAM-201, BEAM-301 et BEAM-302. BEAM-101 est un traitement expérimental à base de cellules souches hématopoïétiques (CSH) autologues, spécifique au patient, conçu pour offrir un profil, incorporant des modifications de base destinées à imiter les polymorphismes d'un seul nucléotide observés chez les personnes présentant une persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale (HPFH). BEAM-201 est un candidat au développement composé de cellules T.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale