BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception, à la production et à la vente de petits appareils ménagers créatifs. La société utilise principalement les grandes données d'Internet pour la vente en ligne de petits appareils électroménagers créatifs de sa propre marque, Bear. Les produits de la société sont divisés en petits appareils de cuisine, petits appareils ménagers et autres petits appareils ménagers selon le sens de l'application. Parmi eux, les petits appareils de cuisine sont divisés en cinq catégories : pots, électriques, pots, westerns et électriques.