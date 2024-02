Beardsell Limited est une société basée en Inde qui fabrique différents produits industriels destinés à divers segments de clientèle. La société opère à travers six divisions commerciales : QuikBuild, Structures préfabriquées, Salles blanches, Emballage, Spécialité et Défense, et Isolation. QuikBuild est un système de construction écologique qui permet de réduire le temps de construction et qui est thermiquement isolé. Parmi les autres avantages, citons la réduction des coûts de construction, la résistance aux tremblements de terre et à la corrosion, et la légèreté. Ses structures préfabriquées sont des structures préfabriquées personnalisées qui répondent aux besoins de ses clients lorsqu'ils ont besoin d'une structure dans les délais les plus brefs. Elle propose des solutions clés en main pour l'érection de salles blanches. La société propose des solutions personnalisées au secteur de la défense, notamment des abris de haute altitude et de la mousse de polyuréthane pour des applications spéciales. Ses solutions d'emballage comprennent des emballages en EPS, des emballages antistatiques et des emballages composites.

Secteur Machines et équipements industriels