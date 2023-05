BGF jalon 21 propriétés de phosphate à travers le Québec

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 4 mai 2023) - Champs d'or en Beauce (TSXV: BGF) (Beauce Gold Fields) est heureuse d'annoncer qu'elle a acquis, par jalonnement, 21 propriétés potentielles de phosphates (d'apatite) (P2O5) dans la province de Québec. Le phosphate est utilisé dans l'agriculture et est également un élément clé dans la production de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) qui sont de plus en plus utilisées dans les véhicules électriques.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré : « L'utilisation de phosphate dans les batteries LFP crée une nouvelle demande pour cette ressource essentielle, ce qui pourrait augmenter le problème du pic de phosphate. M. Levasseur a ajouté : « La géologie du Québec recèle un fort potentiel de nouvelles découvertes de phosphate. »

Propriétés de phosphate au Québec



Les 21 projets acquis sont stratégiquement situés et géologiquement prometteurs. Les propriétés ont été jalonnées dans tout le sud du Québec et comprennent 300 claims totalisant 19 935 hectares qui sont détenus à 100 % et libres de redevances. Les critères de sélection de la Société étaient de jalonner des propriétés qui détenaient des occurrences historiques de phosphate (apatite) (P2O5) ou des données d'échantillonnage et qui sont accessibles pour l'exploration. Les données proviennent du ministère des Ressources naturelles du Québec (MERN), du Système d'information géominière du Québec (SIGEOM) et des bases de données Géofiche.

La Société poursuivra l'analyse des données afin de classer les propriétés en fonction de leur potentiel P2O5. Les propriétés jugées avoir le potentiel le plus élevé seront priorisées pour l'exploration et l'échantillonnage des affleurements. Cela se fera en même temps que les projets aurifères de la Société.

Propriété Region Lithologie Minéraux P2O5 teneurs* Riv. Cascapédia Gaspésie Mudstone Phosphate 14% St-Cléophas Gaspésie Phosphorite Phosphate

St-René de Matane Gaspésie Schiste Phosphate 12% Manouane Est Lac Saint-Jean Anorthosite Phosphate

Manouane Nord Lac Saint-Jean Anorthosite Phosphate

Manouane Lac Saint-Jean Anorthosite Phosphate

Lac Pic Lac Saint-Jean Anorthosite Phosphate

CH-98-0 Lac Saint-Jean Leuconorite Phosphate 8.59% Des Commissaires Lac Saint-Jean Anorthosite Phosphate-Titanium 6.94% Carriere du Rang 1 Lac Saint-Jean Gabbronorite Phosphate

Riv. aux Outardes Baie Comeau Nelsonite Phosphate 10.7% St-Michel-des-Saint Mauricie Gneiss Phosphate-Titanium 2.89% Riv. au Lievre-Well Laurentide Pegmatite Phosphate

Lac Hanson-Sud Laurentide Pegmatite Phosphate

Brockaby Mont-Laurier Marbre Lithium-Phosphate

Bardy La Tuque Gaboronorite Phosphate

Barrage Beaumont La Tuque Granite Lithium-Phosphate

Baie-Obaoca Lanaudiere Syenite Phosphate 4% Desile-2 Manicouagan Gaboronorite Phosphate-Titanium 4.95% Car. de L'Anse Verte Côte Nord Anorthosite Phosphate

Riviere Nipissis Côte Nord Gabbro Phosphate



* Les plus haut teneurs historique échantillonnée

Même si les données proviennent des bases de données du MRN du Québec, la Société met en garde les investisseurs de noter que les résultats historiques des échantillons de phosphate P2O5, les teneurs, la minéralisation et les descriptions des propriétés sont de nature conceptuelle. Une personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travail pour valider les données historiques ni pour classer les ressources minérales telles que définies par le National Instrument (NI) 43-101 ; il n'est pas certain que l'exploration future débouche sur des ressources minérales délimitées.

À propos du phosphate

Le phosphate est un nutriment essentiel pour la croissance des plantes et joue un rôle crucial dans l'agriculture. Il est couramment utilisé sous forme d'engrais pour améliorer les rendements des cultures. Cependant, la demande mondiale de phosphate augmente rapidement en raison de la croissance démographique et des changements alimentaires, ce qui pourrait conduire à un épuisement des réserves mondiales de phosphate dans un proche avenir, désigné sous le nom de "Peak Phosphate".

En plus de son utilisation dans l'agriculture, le phosphate est également un élément clé dans la production de batteries au lithium fer phosphate (LFP) qui sont de plus en plus utilisées dans les véhicules électriques (VE) en raison de leur haute densité énergétique et de leurs caractéristiques de sécurité. Le marché des batteries LFP devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, tiré par la poussée mondiale vers les véhicules électriques. Tesla, Renault, Volkswagen et Ford ne sont que quelques exemples de constructeurs de véhicules électriques (VE) utilisant actuellement des batteries LFP.

L'utilisation de phosphate dans les batteries LFP crée une nouvelle demande pour cette ressource essentielle, ce qui pourrait accroître le problème du pic de phosphate, d'où l'importance d'explorer de nouvelles réserves de phosphate.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz) (Source Sedar: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101).

L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

