Beauce Gold Fields Inc. est une société d'exploration et d'exploitation minière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration et le développement d'un district d'or placérien dans l'est de l'Amérique du Nord. La propriété phare de la société est le projet aurifère de St-Simon-les-Mines. Le projet comprend un bloc de 152 claims, ainsi que sept lots immobiliers. La zone du projet abrite un chenal de placement de six kilomètres de long qui consiste en une unité sédimentaire aurifère non consolidée (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). La propriété Ditton est située dans le sud du Québec, dans la municipalité de Chartierville. La Société possède également 21 propriétés de phosphates (P2O5) à travers le Québec. Les projets comprennent 300 claims totalisant 19 935 hectares qui sont détenus à 100 % par la Société et exempts de redevances.

Secteur Or