Champs D'Or en Beauce : La geophysique IP indique des formations de type Saddle Reef sur la propriété en Beauce

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 18 mars 2022) - Beauce Gold Fields (TSXV: BGF) (Champs D'Or en Beauce), ("BGF") : a le plaisir d'annoncer que les données géophysiques filtrées d'un levé IP de 2019 révèlent des plis anticlinaux indicatifs d'une formation de récif en selle sur la propriété Beauce Gold de la société située à St-Simon les Mines, Québec.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs D'Or en Beauce, a déclaré : "C' est un autre ensemble de données fascinantes soutenant une formation de type Saddle Reef en tant que modèle géologique de premier plan qui expliquerait la source des pépites d'or placériennes historiques." M. Levasseur a ajouté : "Nous avons hâte d'explorer et d'échantillonner davantage les affleurements d'antiformes comme nouvelles cibles de forage afin de tester la formation de Saddle Reef amenant à des découvertes de gisements d'or."





Image 1 : Modèle de coupe transversale d'une formation de Saddle Reef sur la propriété Beauce Gold



À l'hiver 2019, la Société a réalisé trois lignes de levés de résistivité électrique et de polarisation induite (IP) de 1 200 mètres qui traversaient la rivière Gilbert, parallèlement aux rives droite et gauche du ruisseau Grioux (Lignes 2, 4 et 5 communiqué de presse BGF 2020-01-03). L'INRS (Institut National de Recherche Scientifique du Québec) a amélioré les données de 2019 pour les lignes 4 et 5 en appliquant un filtre de réduction de bruit aux données de résistivité électrique d'inversion 2D et de chargeabilité électrique. Le filtre n'a pas pu être appliqué à la ligne 2 en raison de distorsions de signal probablement causées par les tunnels souterrains des mines d'or placées du 19e siècle. Les filtres des lignes 4 et 5 ont révélé des images tomographiques 2D caractérisées par des structures déformées de zones plissées de type synforme suggérant la présence de structures antiformes avec des flancs anticlinaux verticaux relativement serrés. Ceci est en corrélation avec le schéma structurel des formations de type Saddle Reef.





Image 2 : Images IP 2D caractérisées par des structures synformes - antiformes Lignes 4 et 5



Le modèle géologique d'une formation de Saddle Reef indiqué par le levé IP est également étayé par l'observation de flancs verticaux anticlinaux érodés dans les tranchées 2019-2020 et par la découverte de crêtes d'affleurements exposées de l'axe de l'antiforme le long du ruisseau Giroux. L'axe est orienté NE & SW sur 4 km au nord de la rivière Gilbert ainsi qu'au nord du chenal aurifère historique (communiqué de presse BGF 2021-12-21). Les segments érodés de la formation de Saddle Reef constituent l'hypothèse principale quant à la source du gisement d'or placérien historique.

Dans son prochain programme d'exploration printemps/été, la Société continuera de tracer et d'échantillonner d'importants affleurements minéralisés de veines de quartz de type Crack et Seal le long de l'Axe des Antiformes situés entre les routes du Rang St-Charles au Rang VI. La découverte de minéralisation aurifère dans les affleurements d'antiformes générera de nouvelles cibles pour forer à travers les plis axiaux du Saddle Reef.

La théorie veut que l'or placérien, comme les célèbres grosses pépites extraites au 19ème siècle, s'est formé dans des poches de quartz stressées de l'axe des antiformes en forme de dôme, comme le démontrent les formations de Saddle Reef. Les exemples de Saddle Reef incluent les immenses champs aurifères de Bendigo et Ballarat en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le gisement à haute teneur de Dufferin en Nouvelle-Écosse.

Jean Bernard, B,Sc. Geo., est une personne qualifiée telle que définie par la norme NI 43-101 qui a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz)

Comprenant 152 claims contigus et 7 lots immobiliers, la zone du projet contient un chenal de placers de six kilomètres de long composé d'unités aurifères non consolidées, d'une saprolite inférieure et d'une diamictite brune supérieure.

La société a identifié une ligne de faille majeure qui coïncide avec une structure de faille interprétée à travers la propriété. Les preuves suggèrent l'érosion de la ligne de faille comme source probable du chenal d'or placérien historique.

