Champs D'Or en Beauce localise l'emplacement géologique d'échantillons d'or physiques inédits dans le sud du Québec

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 24 mai 2022) - Beauce Gold Fields (TSXV: BGF) (Champs D'Or en Beauce) ("BGF") : est heureuse d'annoncer qu'elle a déterminé l'emplacement et cartographié la collection du prospecteur Paquette (la Collection) de données d'exploration historiques inédites et les 120 échantillons physiques d'or de Consorminex à travers le sud de la région de Mégantic au Québec.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré : « Compiler et géolocaliser les nombreux endroits d'échantillonnages historiques de la Collection a été une entreprise importante. » M. Levasseur a ajouté. "La Collection nous a déjà permis d'identifier des cibles hautement indicatives et a contribué à la découverte récente du chenal aurifère de Ditton."

Image : Dépôt de sable et de gravier de Chesham, échantillon BGF 798541, 5 échantillons de Consorminexet la ligne de faille de Bella

Pour voir une version améliorée de ce graphique, veuillez visiter :

https://orders.newsfilecorp.com/files/6198/125153_b01c402cf4e449cc_001full.jpg

La collection du prospecteur Paquette est composée d'échantillons d'or et de roche, de concentrés de minéraux lourds, de nombreux documents et cartes compilés par M. Paquette ou par des sociétés d'exploration avec lesquelles il a collaboré (veuillez lire le communiqué de presse de BGF du 23 février 2022). Les cartes historiques dessinées dans les années 1980 indiquant les emplacements des points d'échantillonnage ont été tracées à l'aide du système de coordonnées Modified Transverse Mercator (MTM). BGF, assistée de M. Paquette, a effectué sur le terrain la vérification des points d'échantillonnage et noté ses coordonnées GPS pour référence ultérieure et pour les travaux d'exploration à venir.

À ce jour, les échantillons d'or physiques de Consorminex de Collection ont permis à BGF d'identifier de nouvelles zones aurifères potentielles sur le gisement de sable et de gravier de Chesham (communiqués de presse de BGF du 23 avril 2021 et du 9 novembre 2021), ont contribué à la découverte de l'or placer Ditton (communiqué de presse BGF du 21 avril 2022) et ont conduit à de nouvelles cibles d'exploration très indicatives dans les cantons de Newport et Emberton.

Pour couvrir l'ensemble des données de la Collection ainsi que les rapports historiques, BGF a acquis, par jalonnement sur carte, 148 claims supplémentaires. La propriété Mégantic comprend maintenant un total de 335 claims couvrant les municipalités de Chartierville, La Patrie, Newport, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Saint-Isidore-de-Clifton et Val-Racine.

Bien que la collection et la documentation historique démontrent que les travaux d'exploration et d'échantillonnage ont été effectués avec un degré élevé de professionnalisme, les travaux ont été effectués avant les normes de déclaration de l'ICM National Instrument 43-101 et ne peuvent donc pas être invoqués jusqu'à ce que la Société en fasse la démonstration. La Société, nonobstant ce fait, considère que les échantillons et les données historiques d'or physique de Consorminex sont pertinents pour les investisseurs, car ils continuent d'indiquer la présence de minéralisation aurifère.

Jean Bernard, B,Sc. Geo., est une personne qualifiée telle que définie par la norme NI 43-101 qui a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.

Placement privé sans intermédiaire

La Société a l'intention de réaliser un placement privé sans intermédiaire d'un maximum de 5 millions d'unités au prix de 6 cents l'unité pour un produit brut de 300 000,00 $.

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire du capital de la société et d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital de la société à un prix d'exercice de 10 cents pendant une période de trois ans à compter de la date de clôture du placement.

Leplacement est conditionnel à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Le produit du placement sera utilisé pour financer l'exploration et aux fins générales de l'entreprise.

Le est offert aux investisseurs qualifiés conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans le cadre du placement, la société peut payer des frais d'intermédiaire, comme le permettent les politiques de la bourse. Tous les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois. La société prévoit que les initiés souscriront des parts et que leur participation pourrait dépasser 25 % des souscriptions.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz) (Source Sedar: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101).

L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

Bernard Tourillon, COO : Tél. (514) 907-1011

www.beaucegold.com

