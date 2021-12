Champs D'Or en Beauce précise les termes de son communiqué

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 21 décembre 2021) - Beauce Gold Fields (TSXV: BGF) (Champs D'Or en Beauce) ("BGF") : Clarifie les dispositions contenuesdans le communiqué de presse d'aujourd'hui. Dans le communiqué de presse, il a été déclaré : « La Société est heureuse d'annoncer qu'elle clôture un placement privé sans intermédiaire d'un courtier de 3 120 000 unités accréditives à 0,14 $ l'unité pour un produit brut de 436 800 $ et 833 334 unités à 0,12 $ l'unité pour un produit brut de 100 000,08 $. L nombre de 833 334 unités à 0,12 $ l'unité pour un produit brut de 100 000,08 $ est incorrect. Par conséquent, l'annonce exacte doit se lire : « La Société est heureuse d'annoncer qu'elle clôture un placement privé sans intermédiaire d'un courtier 3 120 000 unités accréditives à 0,14 $ l'unité pour un produit brut de 436 800 $ et 1 253 334 unités à 0,12 $ l'unité pour un produit brut de 150 400,08 $. »

La Société souhaite également clarifier le paragraphe ; « Dans le cadre du placement, la société versera des frais d'intermédiation en espèces de 35 000,00 $ à GloRes Securities Inc. de Mississauga, en Ontario. La société émettra également 195 833 bons de souscription à GloRes Securities Inc. qui donneront à GloRes Securities Inc. le droit d'acheter une action ordinaire de la société à 0,18 $ pendant 36 mois suivant la clôture du placement, qui aura un délai obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour de période de détention à compter de la date de clôture du placement. La déclaration correcte doit se lire : « Dans le cadre du placement, la société paiera des commissions en espèces de 35 000,00 $ à GloRes Securities Inc. de Mississauga, en Ontario et des des commissions de 3 528,00 $ à StephenAvenue Securities Inc. Toronto Ontario. La société émettra également 195 833 bons de souscription à GloRes Securities Inc. et 29 400 bons de souscription à StephenAvenue Securities Inc. qui leur donneront le droit d'acheter une action ordinaire de la société à 0,18 $ pendant 36 mois suivant la clôture du placement, qui aura un délai obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour de période de détention à compter de la date de clôture du placement. »

Le reste du communiqué de presse se lit tel quel, aucune autre clarification n'est requise.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz)

Comprenant 152 claims contigus et 7 lots immobiliers, la zone du projet contient un chenal de placers de six kilomètres de long composé d'unités aurifères non consolidées, d'une saprolite inférieure et d'une diamictite brune supérieure.

La société a identifié une ligne de faille majeure qui coïncide avec une structure de faille interprétée à travers la propriété. Les preuves suggèrent l'érosion de la ligne de faille comme source probable du chenal d'or placérien historique.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

Bernard Tourillon, COO : Tél. (514) 907-1011

www.beaucegold.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/108278