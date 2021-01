Champs D'or En Beauce achète les journaux de forage inédits ajoutant 344 trous de forage à jamais avoir été publiés

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 21 janvier 2021) - Champs d'Or en Beauce Inc. (TSXV: BGF) (Beauce Gold Fields) (BGF) est heureuse d'annoncer qu'elle a acquis, d'un collectionneur privé, un ensemble inestimable de données d'exploration à n'avoir jamais été publiées par la société Beauce Placer Mining qui a opéré de 1957 à 1965 sur la propriété Beauce Gold de la société située à Saint-Simon-les-Mines, Québec.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré: «Cela va tripler nos données historiques de forage du mort-terrain en nous donnant une vue d'ensemble sans précédent du canal d'or placériens. M. Levasseur a ajouté: «Les données auront un impact profond et capital dans l'orientation de notre futur programme de forage pour découvrir la source des placers d'or»

Figure 1: Carte des trous de forage 1958 Chemin St-Gustave et opérateur de forage

En opération durant la période de 1957 à 1965, la Beauce Placer Company était la plus grande exploitation minière d'or placérien de l'est de l'Amérique du Nord. Pourtant, il n'y avait que très peu de documentation disponible sur les travaux réalisés pendant cette période. Les rapports historiques trouvés dans les registres des données géologiques et minières du gouvernement du Québec ne sont que de brefs résumés et observations. Il manquait les journaux de forage et les résultats ultérieurs, les données géophysiques, les levés sur le terrain, les cartes de compilation et, d'ailleurs, tous les aspects relatifs à l'exploitation de dragage en particulier. Ceux-ci ont maintenant été trouvés.

Selon le collectionneur, les documents provenaient d'un bureau de chantier occupé par la Beauce Placer Mining Company à Beauceville au Québec. Le bureau a été délaissé dans les années 1970, abandonnant des classeurs remplis de documents. Les documents se sont retrouvés entre les mains du collectionneur, un homme d'affaires de St-Simon-les-Mines. Étant un collectionneur d'antiquités aguerri, il a reconnu l'importance de préserver cette documentation historique relative au patrimoine de sa ville.

Faits saillants des documents

Un total de 344 trous de forage, des journaux de forage à partir de trous de forage de mort-terrain de 7 pouces de diamètre jusqu'au substrat rocheux:

Gilbert River (St-Simon-les-Mine) - 252 trous

Famine River - 40 trous

Rivière Chaudière - 36 trous

Rivière Du Loup - 12 trous

Ruisseau Des Meule - 4 trous, et

- Données géophysiques

- Claims miniers et ententerelative à la propriété

- Arpentage des terres

- Documentation concernant le fonctionnement de la dragline et de la drague Yuba

- Documentation et rapport du fonctionnement quotidien de la mine

- Reçus de vente d'or

Les informations d'exploration seront intégrées à toutes les autres données historiques décrites dans le rapport 43-101 de la société du 4 juillet 2018 afin de créer un aperçu complet pour l'analyse. Par exemple, BGF a reporté 97 trous de forage historiques dans le mort-terrain (78 trous de forage RC par Conigas et Macamic plus 19 sondages soniques par la Commission géologique du Canada et Uragold) le long du chenal aurifère de St-Simon-les-Mine. En ajoutant les 252 trous de forage de mort-terrain de la Beauce Placer Mining Company, il en résultera un total de 349 trous de forage de mort-terrain pour une vue d'ensemble sans précédent du chenal des placers. La société a commencé la tabulation des résultats et les comparera auxautres données recueillies pour déterminer les priorités pour le forage à la source du substratum rocheux.

La référence aux gisements d'or placérien historique n'est pas conforme aux normes de déclaration du National Instrument 43-101 pour les ressources ou réserves minérales et ne doit pas être invoquée. Bien que la société considère que les estimations historiques sont pertinentes pour les investisseurs, car elles peuvent indiquer la présence de minéralisation, la société ne traite pas ces estimations historiques comme une ressource minérale actuelle.

À propos de Beauce Gold Fields

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz)

Comprenant 152 claims contigus et 7 lots immobiliers, la zone du projet contient un chenal de placers de six kilomètres de long composé d'unités aurifères non consolidées, d'une saprolite inférieure et d'une diamictite brune supérieure. La société a calculé une cible d'exploration aurifère pour l'ensemble du canal historique des placers entre 61 000 onces (2 200 000 m3 @ 0,87 g Au / m3) et 366 000 onces * (2 200 000 m3 @ 5,22 g Au / m3). Source: Beauce, 4 juillet 2018 [Rapport 43-101.

La société a identifié une ligne de faille majeure qui coïncide avec une structure de faille interprétée à travers la propriété. Les preuves suggèrent l'érosion de la ligne de faille comme source probable du chenal d'or placérien historique.

