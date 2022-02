Champs D'or En Beauce : le programme de forage confirme la faille, les anticlinaux et l'effet pépite

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 7 février 2022) - Beauce Gold Fields (TSXV: ¨BGF¨) (Champs D'Or en Beauce), ("BGF") : a le plaisir d'annoncer les résultats d'un programme de forage au diamant de 38 trous totalisant 4 585 mètres pour tester de nombreuses cibles prioritaires sur la propriété de la Société située à Saint-Simon-les-Mines, au Québec.

Faits saillants des résultats de forage :

Franchissement réussi de la structure de Faille

Les structures des anticlinaux supportent le modèle Saddle Reef

La dichotomie de l'or visible aux résultats de forage confirme l'effet pépite

Nouvelle zone aurifère découverte

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs D'Or en Beauce, a déclaré : « Avant le programme de forage, nous en savions peu sur la géologie du substratum rocheux entourant le chenal aurifère placérien » M. Levasseur a ajouté : « Les données de forage nous fournissent un aperçu sans précédent nous menant à concevoir la formation de type Saddle Reef en tant que modèle géologique de premier plan quant à la source des pépites d'or des placers historiques »

Ligne de défaut confirmée

Les sondages qui ont clairement démontré la présence de la ligne de faille majeure orientée SW-NE à travers la propriété sont les sondages SM-21-01, SM-21-03 et SM-21-21. Les sections de carottes de forage qui ont percé la ligne de faille ont rencontré plus de 10 mètres de roches et de brèches émiettées ou pulvérisées. Les mouvements de friction au niveau de la ligne de faille ont écrasé la roche de schiste principalement noire, ce qui a entraîné une mauvaise récupération des carottes de forage. Le segment de faille du trou SM-21-21 est également aligné avec une rupture topographique de surface observée sur la rivière Gilbert.

La faille a été identifiée pour la première fois par l'INRS en 2017 à l'aide de la géophysique AMT et observée dans la fosse Poulin 10008. Elle est parallèle au côté nord-ouest du chenal aurifère historique. La faille est interprétée comme la principale structure géologique de la vallée aurifère et le point de contact du substrat rocheux plissant qui a causé de multiples plis anticlinaux.

Structures anticlinales confirmées :

Une série de forages a été complétée sur la section St-Gustave de la propriété pour tester en profondeur les branches verticales de la stratification anticlinale ainsi que pour tester les structures minéralisées aurifères observées pour la première fois dans les tranchées en 2020. Les zones sont orientées N30E et la zone charnière va de -80NW à -80SE. Les carottes de forage des sondages SM-21-03 et des sondages SM-21-05 à SM-21-19 sur les flancs subverticaux croisés de St-Gustave sont des bandes interstratifiées de schistes noirs - siltstones (roches sédimentaires) et tufs - LapiIllis (roches volcaniques Rocks) entrecoupées de veines de quartz.

Les flancs verticaux anticlinaux érodés observés dans les tranchées et les structures antiformes découvertes sur la propriété Beauce Gold soutiennent une formation de type Saddle Reef comme modèle géologique avancé et retenu pour la minéralisation et l'exploration aurifères. (communiqués de presse…). Des exemples de formation type Saddle Reef comprennent les immenses champs aurifères de Bendigo et Ballarat en Australie (plus de 60 millions d'onces) et le gisement à haute teneur de Dufferin en Nouvelle-Écosse.

Effet de pépite : dichotomie de l'or visible par rapport aux résultats de forage

L'objectif des forages Poulin (SM-21-1,16,22,23) et St-Gustave (SM-21-5 à 19) était de tester les structures minéralisées aurifères. En 2019 et 2020, la société a réalisé une vaste série de tranchées pour exposer et échantillonner le substratum rocheux. Les travaux de tranchées de Marc Richer Lafleche PhD Geo., de l'INRS ont dévoilé la présence d'or visible dans les tranchées St-Gustave TR-2020-01 (Vrac A), TR-2020-02 (Vrac B) TR-2020-05 ( Bulk C) ainsi qu'un grain d'or dans la tranchée Poulin 10008. (Communiqué de presse BGF 1er janvier 2019 et.. ). La minéralisation aurifère se trouve principalement dans des veines de quartz bleu-gris au contact entre les tufs à lapilli et les schistes noirs. La minéralisation se retrouve également dans les zones de stockwork de brèches hydrothermales des deux unités.

Les résultats de forage des secteurs Poulin et St-Gustave ont confirmé une dichotomie entre l'or visible observé dans les sections minéralisées des tranchées et du forage SM-21-08 versus tous les forages de ces deux secteurs qui n'ont rapporté que peu d'or. Des grains d'or jusqu'à 3 mm ont été extraits d'échantillons de roche de roche de 68 kg prélevés dans les tranchées, mais les carottes de forage alignées sur les structures de branche anticlinale correspondantes en profondeur n'ont donné aucune valeur en or. Le segment de carotte de forage de 34 à 34,5 m du trou de forage SM-21-08 illustre le mieux cet effet de pépite saisissant. Une moitié de la carotte de forage fendue contenait 2 grains d'or visibles mesurant entre environ 250 et 350 microns (0,25 à 0,35 mm) intégrés dans une veine de quartz bleu-gris à boudinage plissé, mais l'autre moitié de la carotte envoyée pour être analysée n'a révélé aucun or. La Société souligne que bien que ce programme de forage ait été utile pour identifier les structures minéralisées, il n'était pas un indicateur fiable de la teneur en or pour ces secteurs. Un plus grand volume de carottes ou un échantillonnage en vrac sera nécessaire pour quantifier la véritable teneur en or.

L'effet de pépite élevé affectant la distribution de l'or dans la structure du substrat rocheux est analogue à l'or grossier et aux grosses pépites d'or bien documentées signalées dans le chenal d'or placérien historique. La Société émet l'hypothèse que de plus grandes concentrations d'or grossier et de pépites seront découvertes dans des poches de veines de quartz de brèches hydrothermales dans des dômes de plis antiformes au sein des formations de Saddle Reef.

Section St-Gustave - Nouvelle zone aurifère

Résultats anormaux aurifères allant jusqu'à 145 ppb Au des trous de forage SM-21-25, SM-21-27 et SM-21-28 forés ont été enregistrés sous le tunnel trouvé sur la propriété de la mine d'or placer St-Gustave opérée par Champs-D' Ou compagnie de Rigaud-Vaudreuil dans les années 1910. Les résultats indiquent une nouvelle zone aurifère à environ 150 mètres au NE du trou SM-21-08. L'anomalie provenait de segments de veines de quartz bleu similaires au quartz gris bleu contenant de l'or visible dans le trou SM-21-08. Les forages ont recoupé une zone de stockwork sous une structure anticlinale affleurante au nord-est du rang Saint-Gustave près de la rivière Gilbert.

Canal d'or placérien historique :

Six trous de forage (SM-21-2, 4, 36, 37 et 38) ont été effectués pour tester des structures sous des sections d'or placérien à haute teneur provenant de segments du chenal historique de placer qui a été exploité par une opération de dragage dans les années 1960. Quatre autres trous de forage (SM-21-30 à SM-21-34) ont été ciblés pour recouper les roches sous des teneurs élevées en or placérien enregistrées par le forage de mort-terrain historique dans les graviers d'un petit affluent de la rivière Gilbert (Section G-80- A, 3,65 g/m3 Au, 1987 GM46544). (communiqué de presse BGF du 21 janvier 2021).

Les sondages ont traversé des unités lithologiques qui ne correspondent pas à celles qui sont bénéfiques pour contenir de l'or. Les roches sous-jacentes aux placers aurifères sont principalement composées de roches sédimentaires graphitiques n'ayant retourné aucune valeur aurifère. Les schistes noirs contiennent parfois jusqu'à 15 à 20 % de pyrite authigène stérile.

Cela soutient les thèses selon lesquelles l'origine des placers d'or provient de structures anti-plis érodées parallèles au nord-ouest du canal d'or placérien historique.

Contrôle de qualité

Le programme de forage et l'interprétation des résultats sont sous le contrôle de l'équipe géologique de BGF, qui comprend des protocoles stricts conformément à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Les résultats d'échantillonnage et d'analyse des carottes de forage sont soumis à un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ-CQ). Les carottes de forage (tailles NQ-HQ) sont délimitées et les échantillons sont sélectionnés par le géologue, puis coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée sur le site du projet. Une moitié de la carotte est conservée sur le site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre 0,5 et 1,5 mètre, selon les observations géologiques. Les moitiés de carottes sont emballées et transportées dans des sacs scellés et envoyées par la poste au laboratoire d'Actlabs à Ancaster, en Ontario. Ce laboratoire (certifié ISO 17025) a analysé tous les échantillons de roche et de carottes du programme de forage en utilisant un test au feu et une finition par absorption atomique pour l'or et une finition gravimétrique si les teneurs en or dépassaient 3g /t Au. Dans le cadre de la séquence d'échantillonnage, des doublons, des blancs et des matériaux de référence certifiés sont insérés pour tous les forages à des fins de contrôle de la qualité. M. Jean Bernard, géologue, directeur de l'exploration pour la Société et QP tel que défini dans le Règlement 43-101 pour le projet Saint-Simon, a supervisé le programme AQ/CQ de la Société.

Jean Bernard, B,Sc. Geo., est une personne qualifiée telle que définie par la norme NI 43-101 qui a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.

Image : Carte Forage DDH SM 21

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6198/112982_de398952b44d8851_001full.jpg

Propriété Beauce Gold Exploration printemps été 2022

Hole No Depth From To Intervalle Au Sector (m) (m) (m) (m) (ppb) SM-21-01 288 155 157 2 Poulin (TR-10008) SM-21-02 192 Channel (10SW-750L: 0,181 g Au/m3) SM-21-03 300 52 55 3 Saint-Gustave (TR2020-02-TR2020-46) SM-21-04 147 Channel (3SW-400L: 0,07g Au /m3) SM-21-05 69 25 26.5 1.5 Saint-Gustave (TR 2020-03) SM-21-05 29 33.5 4.5 Saint-Gustave (TR 2020-03) SM-21-06 81 20 22 2 Saint-Gustave (TR 2020-03) SM-21-07 54.2 Saint-Gustave (TR2020-05) SM-21-08 64.8 26 27 1 350 Saint-Gustave (TR2020-05) SM-21-08 34 34.5 0.5 Visible Gold SM-21-09 150 Saint-Gustave (TR2020-05) SM-21-10 97 Saint-Gustave (TR2020-04) SM-21-11 66 Saint-Gustave (TR 2020-03) SM-21-12 75 20.5 22 1.5 Saint-Gustave (TR 2020-03) SM-21-13 150 51.5 54 2.5 55 Saint-Gustave (Ext SM-21-08) SM-21-14 74 53 54 1 Saint-Gustave (TR 2020-04) SM-21-15 102 23.5 24.5 1 Saint-Gustave (TR2020-01) SM-21-16 84 Poulin (TR 10008) SM-21-17 150 Saint-Gustave (TR2020-01) SM-21-18 145 38 39 1 37 Saint-Gustave (TR2020-01) SM-21-19 75 Saint-Gustave (TR2020-01) SM-21-20 171 89.5 90.5 1 Poulin (TR-10008) SM-21-21 117 Poulin (TR-10008) SM-21-22 81 80.5 81 0.5 Poulin (TR-10008) SM-21-23 72 12 14 2 Poulin (TR-10008) SM-21-24 75 Poulin (TR-10008) SM-21-25 93 57 59 2 42.5 Saint-Gustave (Ext SM-21-08) SM-21-25 61.5 63 1.5 38.6 Saint-Gustave (Ext SM-21-08) SM-21-26 90 14 15 1 Saint-Gustave (Ext SM-21-08) SM-21-27 96 51 52 1 124.5 Saint-Gustave (Ext SM-21-08) SM-21-27 57.5 58 0.5 145 Saint-Gustave (Ext SM-21-08)

Cartographie et échantillonnage du secteur du Ruisseau Giroux (site des placers du 19e siècle et des pépites d'or historiques de +50 onces)

Identifier et cartographier les affleurements d'Antiform du Rang St-Charles au Rang 6

Tranchée et échantillon en vrac pour l'or à haute teneur le long de l'axe des antiformes

Dans l'attente des résultats des échantillons, planifier une campagne de forage pour forer les plans axiaux des plis anticlinaux ainsi que le forage du secteur Ruisseau Giroux

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz)

Comprenant 152 claims contigus et 7 lots immobiliers, la zone du projet contient un chenal de placers de six kilomètres de long composé d'unités aurifères non consolidées, d'une saprolite inférieure et d'une diamictite brune supérieure.

La société a identifié une ligne de faille majeure qui coïncide avec une structure de faille interprétée à travers la propriété. Les preuves suggèrent l'érosion de la ligne de faille comme source probable du chenal d'or placérien historique.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

Bernard Tourillon, COO : Tél. (514) 907-1011

www.beaucegold.com

