Champs D'or en Beauce identifie des récifs de selle (Saddle Reef) parallèles au canal des placers aurifères

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 21 décembre 2021) - Beauce Gold Fields (TSXV: ¨BGF¨) (Champs D'Or en Beauce), ("BGF") : a le plaisir d'annoncer qu'elle a identifié une série d'importantes structures de type récif de selle (Saddle Reef) qui se prolongent sur plus de 4 km de long. Elles s'étendent parallèlement en direction NE, et sont localisées plus haut sur le mur de la vallée du canal historique aurifère placérien trouvé sur la propriété Beauce Gold de la Société située à Saint-Simon-les -Mines, Québec. Plus de 60 échantillons de roche ont été prélevés dans des stockwerks le long des axes des plis anticlinaux

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields a déclaré : « Nos tranchées et nos travaux d'exploration ont identifié des structures de type Saddle Reef, c'est-à-dire des minéralisations aurifères associées à des crêtes de pli antiforme courbé. » M. Levasseur a ajouté : « Trouver un axe d'antiforme exposé sur une longue tendance est une découverte prometteuse et nous sommes impatients d'explorer plus avant ce type de structure »

Image 1 : Diagramme en coupe transversale des plis antiformes. A droite, Plis Antiformes coupés le long du Ruisseau Giroux dans le Rang Delery

Cette campagne visait à investiguer plusieurs fortes anomalies aurifères allant de 100 à plus de 560 ppb Au découvertes pour la première fois en 2019 par Marc Richer-Laflèche de l'INRS dans le cadre de la cartographie géologique et structurale de la propriété aurifère (communiqué de presse BGF 2 mars 2020). Plusieurs dômes (crêtes d'anticlinaux) ont été identifiés et tracés sur plus de 4 km de long au nord de la rivière Gilbert ainsi qu'au nord du canal d'or placérien historique à partir de la route Saint-Charles, traversant les chaînes Rang De-Léry, Rang Chaussegros et Rang Saint-Gustave .

Le patron structural de récif de selle (Saddle Reef) a été observé dans la rivière Gilbert, dans les tranchées 2019-2020. Il se répète à plusieurs endroits au nord-ouest de la propriété. Plus de 60 échantillons de roche choisis proviennent de stockwerks minéralisés significatifs. Ils ont été prélevés à travers et le long des axes des antiformes qui sont situés entre les rangs de Saint-Gustave et De Léry. Les échantillons ont été prélevés et envoyés à un laboratoire pour être analysés. Les veines de quartz se sont développées au niveau des plans axiaux des antiformes et dans les volcanoclastiques. Les stockwerks peuvent s'étendre sur plus de 10m de large et se retrouvés au sommet des plis. Les veines de quartz blanc à bleu-gris de type crack and seal observées sont fortement minéralisées en sulfures. Ce type de minéralisation peut également contenir de l'or visible comme démontré dans les tranchées 2020 et le trou de forage SM-21-08 (communiqués de presse BGF du 12 mai 2021 et du 10 août 2021).

Mis a jour du programme de forage au diamant

En septembre, la Société a complété son premier programme de forage au diamant de 38 trous pour tester de nombreuses cibles prioritaires sur sa propriété aurifère Beauce. Toutes les carottes de forage ont été enregistrées et des échantillons de carottes de forage divisés sélectionnés ont été envoyés au laboratoire Actlab pour analyse et traitement par méthode d'or grossier. Les résultats de ce programme prennent plus de temps que prévu en raison d'un accumulation d'analyse considérablement excessive dans les laboratoires d'analyse.

Les programmes de forage et d'échantillonnage sont supervisés par Jean Bernard, B, Sc. Geo, une personne qualifiée telle que définie par la norme NI 43-101, lequel a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué

Placement privé

La société est heureuse d'annoncer qu'elle procède à la clôture d'un placement privé, sans l'aide de courtier, de 3 120 000 unités accréditives à un prix de 0,14$ par unité pour un produit brut de 436 800,00$ et de 833 334 unités à 0,12 $ par unité pour un produit brut de 100,000,08$.

Chaque unité accréditive est composée de 1 action accréditive et de 1 demi bon de souscription de la société. Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la société à un prix d'exercice de 0,20$ pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement et chaque unité est composée de 1 action ordinaire et de 1 bon de souscription qui permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la société à un prix d'exercice de 0,20$ pour une période de 36 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque action émise dans le cadre du placement a une période de rétention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture du placement. Le placement est assujetti à l'approbation des autorités règlementaires. La Société utilisera le produit du placement privé à des fins d'exploration et générales.

Dans le cadre du placement, la société paiera des commissions en numéraires d'un montant de 35 000,00$ à Glores Securities Inc. de Mississauga, Ontario. La société émettra aussi 195 833 bons de souscription à Glores Securities Inc. qui lui permettront chacun d'acheter 1 action ordinaire du capital-actions de la société à un prix de 0,18$ pendant une période de 36 mois suivant la clôture du placement, chaque action ordinaire ainsi émise ayant une période de 4 mois et 1 jour de rétention à compter de la date de clôture du placement.

M. Lam Chan Tho et M. Patrick Levasseur, administrateurs de la société, ont respectivement souscrit à 35 714 et 40 000 unités accréditives. Une fois le placement privé réalisé, M Lam Chan Tho. détiendra ou exercera le contrôle ou la direction, directement ou indirectement, 812 523 actions ordinaires, représentant environ 1,64% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société et M Patrick Levasseur 1 044 622 actions ordinaires, représentant environ 2,11% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

La participation de M. Lam Chan Tho et de Patrick Levasseur dans le placement privé constitue une "opération entre apparentés" au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors de transactions spéciales ("Règlement 61-101") et de la Politique 5.9 - Protection des détenteurs de titres minoritaires dans des opérations spéciales de la Bourse. Dans le cadre de cette transaction entre parties liées, la Société utilise les dispenses d'évaluation formelle et d'approbation de minorité stipulées aux paragraphes 5.5 (a) et 5.7 (1) a) du Règlement 61-101, la juste valeur marchande de la partie dans le placement privé respectivement souscrite par M. Lam Chan Tho et Patrick Levasseur ne dépasse pas 25% de la capitalisation boursière de la Société. Le conseil d'administration de la compagnie a approuvé le placement privé incluant la participation de M. Lam Chan Tho et de M. Patrick Levasseur.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz)

Comprenant 152 claims contigus et 7 lots immobiliers, la zone du projet contient un chenal de placers de six kilomètres de long composé d'unités aurifères non consolidées, d'une saprolite inférieure et d'une diamictite brune supérieure.

La société a identifié une ligne de faille majeure qui coïncide avec une structure de faille interprétée à travers la propriété. Les preuves suggèrent l'érosion de la ligne de faille comme source probable du chenal d'or placérien historique.

