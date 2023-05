Champs d'Or en Beauce obtient par dragage 2,16 g/m3 d'or placer sur la propriété Ditton

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 16 mai 2023) - Champs d'or en Beauce (TSXV: BGF) (Beauce Gold Fields) Beauce Gold Fields (Champs D'Or en Beauce) (« BGF » ou la « Société ») : est heureuse d'annoncer qu'elle a recueilli par dragage 2,16 grammes d'or par mètre cube (g/m3) sur son projet placer d'or Ditton Gold situé près de la ville de Chartierville dans le sud du Québec.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir trouvé des teneurs d'échantillons qui sont meilleures que les teneurs moyennes pour l'or placérien en Amérique du Nord. C'est un signe positif car nous avons découvert des placers à haute teneur tant à la surface qu'à des niveaux plus profonds dans la fosse de la carrière, ce qui suggère que le canal aurifère du placer Ditton serait un gisement substantiel. M. Levasseur a également déclaré : "Ce développement augmente notre objectif d'évaluer la possibilité d'un gisement d'or placérien économiquement viable, ainsi que de rechercher des signes qui pourraient conduire à de futures découvertes d'or filonien rocheux."





Image 1 : Échantillons SB-100, T-13-3, SB-101 et SB-102

Résultats de l'échantillonnage de dragage

L'unité de quantité standard de déclaration de l'industrie pour l'or placérien est le gramme par mètre cube (g/m3)

Tranchée Vol. dragué litres Or visible g/m3 Or non-visible g/m3 Teneurs SB-100 28 0.453 1.71 2.16 g/m3 SB-101 30 0.596 0.0452 0.64 g/m3 SB-102 25 0.056 0.63 0.69 g/m3 T-13-3 32 0.61 - 0.61 g/m3





Les teneurs sont à titre indicatif seulement. En raison de la variabilité de la teneur des gisements des placers, un plus grand nombre d'échantillons est nécessaire pour obtenir une meilleure représentation de la teneur en or. Les échantillons ont été prélevés à l'aide d'un modèle Keene Dredge 2004 muni d'un tamis ¼, ce qui pourrait affecter le volume mesuré.

Mines de placers nord-américaines

Projet Lieu Année Teneur Moy. g/m3 Beauce Placer Mining Beauce Quebec 1960 0.43 Les grandes exploitations privées de placers Yukon 2020 0.30 NovaGold (TSX: NG), Nome Gold Alaska 2011 0.30





L'or a été extrait de dépôts de till glaciaire non consolidés à partir d'une tranchée au niveau du sol (SB-100) située au-dessus du chenal de placer interprété à environ 300 m au nord de la carrière Ditton (Blais) en exploitation. Les échantillons T-13-3, SB-101 et le SB-102 ont été dragués hors de trois tranchées dans le sol de la carrière.

La carrière Ditton se trouve au niveau d'environ 20 mètres de profondeur dans des dépôts de till glaciaire non consolidés. Il est situé au nord du rang X et à environ 300 mètres au sud-est du présumé chenal du placer Ditton. Des échantillons ont été prélevés dans des tranchées remplies d'eau T-13-3, SB-101 et SB-102 dans le sol de la carrière à partir de gravier tertiaire brun cimenté en contact avec de la roche volcanique cisaillée. La Société a utilisé une drague et un appareil à sluice pour recueillir et concentrer les échantillons.

Les échantillons ont été traités au Laboratoire Coalia à Thetford Mines, Québec. Le processus employé par Coalia consistait à tamiser les concentrés à travers une maille de fraction <2 mm. Les fractions tamisées ont ensuite été concentrées mécaniquement via un Superpanner. Au microscope, les grains d'or ont été extraits pour être comptés, pesés et caractérisés. Plus de 20 grains d'or, grossiers et délicats, dont la taille variait d'environ 100 um à 3 mm de longueur ont été extraits. Les concentrés de minéraux lourds ont été envoyés au MSALABS à Langley, en Colombie-Britannique, pour analyser les fines particules d'or ou l'or non visible. Les résultats combinés des analyses de laboratoire et l'or pondéré par échantillon ont été combinés pour obtenir des teneurs indicatives en grammes par mètre cube.

Les résultats de 10 forages soniques complétés à l'automne 2022 devraient être disponibles incessammentet seront communiqués dès que la Société les recevra.

Jean Bernard, B,Sc. Geo., est une personne qualifiée, telle que définie par la norme NI 43-101, qui a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.





Image 2 : Carte d'exploration du projet Ditton

À propos du canal Ditton Placer

Le chenal placer se trouve dans la ville de Chartierville, au Québec. Le chenal se trouve à 4 km à l'est de la mine d'or historique Mining Brook Placer et à 6 km au nord-ouest de la frontière entre les États-Unis et le New Hampshire. Il est également situé à 115 km au sud du projet Beauce Gold de la Société à St-Simon-Les-Mine.

Un programme d'échantillonnage de la Société a récupéré de l'or dans chaque échantillon prélevé dans la carrière Ditton (communiqué de presse BGF du 20 janvier 2022), entraînant la découverte du chenal aurifère Ditton. D'autres informations sur l'existence d'un chenal ont été tirées des rapports d'exploration historiques des années 1980 sur la géologie et la géophysique régionales. Le programme a également révélé que la carrière était une fosse excavée d'une couche exposée d'un canal de placer tertiaire. Les résultats des lignes de levés de réfraction sismique de la société en 2022 confirment davantage l'existence d'un paléocanal.

Le chenal s'étend du sud-ouest au nord-est et on pense qu'il s'ouvre aux deux extrémités.

Potentiel de découvertes d'or filonien

Les grains d'or récupérés présentaient des formes angulaires délicates suggérant peu de transport. Une source proximale du socle rocheux du chenal placer pourrait provenir du flanc érodé de la paroi de la vallée. La lithologie du socle rocheux tient un point de contact entre la roche volcanique altérée et la roche schisteuse. Les levés historiques ont indiqué de forts linéaments magnétiques favorables à l'encaissement de lentilles de quartz aurifères.

On estime que la ligne de la faille Bella s'étend le long de la direction à 1 km à l'est du chenal de placer où Cache Exploration a réalisé en 1985 3 trous de forage au diamant (DDH) le long de la route Rang Dix pour tester une zone de cisaillement fort. Les sondages ont recoupé des andésites contenant de nombreux filonnets de quartz minéralisés en pyrite et beaucoup de tourmaline. Fait intéressant à constater est que, dans le journal de forage pour DDH numéro S-2, il est indiqué que de l'or visible a été noté à 240 mètres (GM42843). Cache n'a pas terminé le forage de suivi recommandé pour tester cette anomalie.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz) (Source Sedar: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101)

L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.

