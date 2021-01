Champs d'Or en Beauce termine les travaux de tranchées du rang St-Gustave. plus de 100 échantillons sont envoyés au laboratoire

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 6 janvier 2021) - Champs d'Or en Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (TSXV: BGF) (BGF) est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé son programme d'exploration de tranchées et d'affleurements rocheux du secteur du rang St-Gustave de la propriété aurifère située à St-Simon-Les-Mines dans la région de la Beauce du sud du Québec.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d'Or de la Beauce, a déclaré: "Le secteur du Rang St-Gustave a été le site de la seule importante opération de dragage et d'exploitation d'or placérien dans l'est de l'Amérique du Nord. Dans ce même secteur, la compagnie a découvert une faille géologique majeure pouvant expliquer, en partie, la mise en place des structures aurifères". M. Levasseur a ajouté: Les données fournies par l'étude et l'échantillonnage des tranchées permettront de mieux orienter notre futur programme de forage dans le roc pour découvrir la source des placers d'or."





Figure 1. Localisation des tranchées réalisées dans le secteur St-Gustave et trajectoire de la drague Yuba utilisée lors de l'exploitation du placer aurifère.

Les excavations mécanisées du mort terrain (dépôts quaternaires et sols) ont permis d'exposer le substrat rocheux avant qu'il ne plonge plus profondément vers le chenal d'or des placers historiques. La cartographie géologique et l'étude structurale à l'est et à l'ouest du chemin du Rang St-Gustave fourniront une étude détaillée de l'orientation des plis, des zones de cisaillement et de la fracturation du roc. Ces données seront utilisées pour optimiser l'implantation du futur programme de forage .

Le programme d'exploration de 2020 a permis d'excaver mécaniquement 46 tranchées et les décapages d'affleurements (principalement des tranchées). De plus, lors des travaux de l'automne 2020, l'équipe d'exploration a prélevé :

100 échantillons effectués par rainurage à la scie à diamant (dans les tranchées)

9 échantillons en vrac de roches prélevées dans les tranchées

28 échantillons (en vrac) d'affleurements rocheux de la propriété

4 échantillons en vrac (échantillons composites) d'environ 100 lb chacun (tranchées Tr-2020-01, Tr-2020 02, Tr-2020-05 et Tr-2020-51)

Ces échantillons ont été expédiés aux laboratoires de l'INRS (Ville de Québec) et par la suite aux laboratoires d'Actlabs (Ancaster, On).

L'analyse des échantillons fournira une étude géochimique dans le but d'établir certaines associations entre l'or, l'argent et des métaux indicateurs de minéralisations comme l'As, le W, le Sb, également connus sous le nom d'éléments traceurs, et qui étaient une des caractéristiques de la minéralisation aurifère trouvée dans la tranchée Poulin 10008 et du gisement historique d'or placérien (voir le communiqué de presse BGF du 2 mars 2020).

Toutes les tranchées ont été cartographiées avec précision à l'aide d'un système GPS RTK et photographiées, à haute résolution, afin de produire une imagerie photogrammétrique quantitative. Par la suite, les tranchées situées sur des terrains privés, ont été comblées et lissées pour permettre un reboisement naturel. La société exprime sa gratitude à tous les propriétaires privés qui ont autorisé BGF l'accès à leur propriété. Des tranchées, sur des terrains appartenant à la société, ont été laissées ouvertes pour un accès futur. La société a bloqué les accès à sa propriété et délimité le périmètre des tranchées ouvertes pour des raisons de sécurité.

Marc Richer-LaFlèche, Ph.D. Geo., une personne qualifiée selon les directives du Règlement 43-101, a examiné ce document et est responsable des informations techniques présentées dans ce communiqué.





Figure 2. Vue aérienne de tranchées vers l'ouest



Figure 3. Tranchée numéro Tr-2020-03



Distribution d'options

La société a octroyé 1 480 000 options d'achat d'actions aux membres du conseil, aux dirigeants et à un consultant de la société. Les options d'achat d'actions peuvent être exercées pour une période se terminant le 6 janvier 2025, à un prix d'exercice de 0,12 $ l'action.

Les options ont été attribuées et sont assujetties aux modalités et conditions du régime d'options d'achat d'actions de la société.

À propos de Beauce Gold Fields

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz)

Comprenant 152 claims contigus et 7 lots immobiliers, la zone du projet contient un chenal de placers de six kilomètres de long composé d'unités aurifères non consolidées, d'une saprolite inférieure et d'une diamictite brune supérieure. La société a calculé une cible d'exploration aurifère pour l'ensemble du canal historique des placers entre 61 000 onces (2 200 000 m3 @ 0,87 g Au / m3) et 366 000 onces * (2 200 000 m3 @ 5,22 g Au / m3). Source: Beauce, 4 juillet 2018 [Rapport 43-101.

La société a identifié une ligne de faille majeure qui coïncide avec une structure de faille interprétée à travers la propriété. Les preuves suggèrent l'érosion de la ligne de faille comme source probable du chenal d'or placérien historique.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

Bernard Tourillon, COO : Tél. (514) 907-1011

www.beaucegold.com

