Communiqué officiel de BEAUCE GOLD FIELDS INC.

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 15 janvier 2024) - Champs d'or en Beauce (TSXV: BGF) (Beauce Gold Fields) (« BGF » ou la « Société ») est heureuse d'inviter ses actionnaires à la prochaine assemblée générale annuelle. À la fin de la réunion, Patrick Levasseur, président et chef de la direction, présentera les principales découvertes de la Compagnie à ce jour et offrira son éclairage sur la perspective macroéconomique.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a exprimé son enthousiasme quant à l'opportunité de rencontrer les actionnaires en personne. Il compte discuter des résultats prometteurs des récents efforts de forage, qui ont révélé une structure pouvant être un contributeur clé aux anciens placers aurifères trouvés à Saint-Simon-les-Mines. De plus, M. Levasseur offrira un résumé des perspectives partagées par certains stratèges macroéconomiques concernant le marché haussier cyclique imminent dans l'or et les matières premières, ainsi que l'impact prospectif de la hausse des taux d'intérêt sur l'économie. Il remarque : « Ce sont en effet des temps excitants pour BGF. »





AGA 2024

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/6198/194275_0383950bd4a338fd_001full.jpg

AGA 2024 de Champs en Beauce

Jeudi 10h00, 19 janvier

Hôtel Universel Montréal

Salle Terrasse

5000, rue Sherbrooke Est,

Montreal, Quebec

Octroi d'options d'achat d'actions

Le 15 janvier 2024, le conseil d'administration de la société a octroyé, en vertu de son régime d'options d'achat d'actions 2023, 4 800 000 options d'achat d'actions aux membres du conseil, aux dirigeants, aux employés et consultants de la société, permettant à leurs détenteurs d'acheter un total de 4 800 000 actions ordinaires de la société. Les options d'achat d'actions peuvent être exercées à un prix d'exercice de 0,05 $ l'action et vont expirer le 15 janvier 2029. Chaque actions émises résultant de ces octrois seront assujetties à une période de conservation de quatre (4) mois et un (1) jours à compter de la date de l'octroi des options.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz) (Source Sedar: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101)

L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

www.beaucegold.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/194275