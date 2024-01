Communiqué officiel de BEAUCE GOLD FIELDS INC.

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 18 janvier 2024) - Champs d'or en Beauce (TSXV: BGF) (Beauce Gold Fields) (« BGF » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer des résultats d'analyses provenant des carottes de forage au diamant de la zone aurifère Grondin. Des intersections ont indiqué un rapport argent/or à 23,68 % et elles contiennent également des teneurs significatives en certains éléments, notamment l'arsenic, l'antimoine, le bismuth et le tungstène. Ces mêmes éléments ont été bien identifiés en quantité notable à l'intérieur d'un till de base directement associé aux placers aurifères et enfouis dans la vallée de la Rivière Gilbert, située à Saint-Simon-les-Mines, Québec.

Patrick Levasseur, président et PDG de Beauce Gold Fields, a déclaré : « Cette forte corrélation pour ces éléments traceurs, ainsi que la correspondance pour le rapport argent/or suggère une source locale. Le foyer de ces éléments indicateurs proviendrait de structures minéralisées comme celles retrouvées récemment à l'indice Grondin. Ces zones minéralisées ont été érodées à partir d'antiformes (Saddle Reef) qui s'étendent parallèlement au nord-ouest du dépôt placerien. » M. Levasseur a également déclaré : « Ceci marque une autre étape significative, celle qui guidera nos travaux d'exploration vers la possibilité de découvrir un gisement aurifère de taille économique. »

Image : Transportation d'or

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/6198/194717_8546e1b924131a0d_001full.jpg

Éléments Indicateurs Correspondants

Le 1er novembre 2023, la Compagnie a publié les résultats du programme de forage de huit trous totalisant 501 mètres qui ont été effectués sur l'indice Grondin. Celui-ci se localise sur propriété aurifère Beauce Gold près de la municipalité de Beauceville, au Québec. Le trou de forage GR 23-01 a traversé différentes zones minéralisées en or sur toute la longueur soit de 36 mètres. Ce sondage a intersecté trois zones aurifères qui sont comprises entre 11 et 36 mètres. Elles ont été sélectionnées pour le titrage de 35 éléments (MSALABS Multiéléments ICP-AESMS). Toutes ces zones sont associées à des réseaux de veines de quartz (stockwerks) plus ou moins riches en sulfures. Les résultats des analyses pour ces trois zones ont indiqué des teneurs élevées en arsenic (As), avec une moyenne de 951 ppm, suivi par l'antimoine (Sb) avec 2,22 ppm, le bismuth (Bi) avec 0,25 ppm et finalement en tungstène (W) avec une teneur de 20 ppm.

En 2011, Uragold a mené une campagne de forage sonique dans le till de base et dans la saprolite dans le chenal aurifère et qui a retrouvé de nombreux grains d'or visibles. L'analyse du concentré des minéraux lourds récupérés dans le till de base a retourné de l'arsenic (As) avec une moyenne de 59 ppm, de l'antimoine (Sb) à 2,08 ppm, du bismuth (Bi) à 0,19 ppm et du tungstène (W) à 78 ppm. Tous ces éléments traceurs suggèrent fortement une source locale qui se situe au nord de la rivière Gilbert. (Source : Sedar : Rapport 43-101 - Beauce 4 juillet 2018, Auteur B. Violette)

Trou de forage GR 23-01

Au ppm Ag ppm As ppm Bi ppm sb ppm w ppm Cor0247004 1.5 0.36 468 0.12 1.5 22.5 Cor0247005 2.4 0.44 752 0.12 1.3 15.2 Cor0247006 2.6 0.57 2754 0.09 2.3 13.3 Cor0247007 1.5 0.35 1546 0.04 1.2 27.3 Cor0247015 2.4 0.76 638 0.28 2 18 Cor0247016 3 0.79 706 0.36 3.2 21.4 Cor0247017 2.9 0.66 974 0.24 3.9 22.8 Cor0247018 6.3 1.63 1696 0.62 5 20.2 Cor0247019 11.4 1.77 350 0.47 2.5 41.3 Cor0247029 1.7 0.85 340 0.26 0.9 12.5 Cor0247030 1 0.51 242 0.2 0.7 4.5

Ratio Argent et Or

Les trois intersections de zones aurifères du trou de forage GR 23-01 ont rapporté des teneurs d'argent anormaux, avec une moyenne de 0,79 ppm. En consolidant la teneur en argent avec les intersections des zones aurifères, qui ont une moyenne de 3,33 g/t d'or, nous obtenons un rapport argent à l'or de 23,68 %. On suppose que de l'électrum est présent dans les carottes des forages.

Une analyse par microscopie électronique à balayage (MEB) des grains d'or placer récupérés des carottes de forage sonique de 2011 d'Uragold a indiqué que les surfaces d'or avaient une teneur moyenne en argent de 6 %.

Les archives historiques documentent la récupération d'argent provenant d'opérations minières antérieures d'or placer. Les reçus de la Monnaie royale canadienne pour les opérations de dragage minier de Beauce Placer des années 1960 indiquaient une teneur moyenne en argent de 13 %. Un rapport de l'Enquête géologique du Canada de 1863 par T. Sterry Hunt enregistrait une teneur en argent de 12,54 %.

La teneur réduite en argent dans les placers d'or, par rapport aux carottes de Grondin, pourrait être attribuée en partie à la dissolution du métal lors du transport ou à une période géologique prolongée dans un environnement secondaire plus chaud.

Transportion d'Or

Une corrélation positive s'applique pour l'argent et les éléments traceurs qu'on a identifié pour la zone Grondin et ces mêmes éléments qu'on a détecté dans les sédiments du chenal aurifère de la rivière Gilbert. Ils soutiennent l'hypothèse à laquelle l'or proviendrait de l'érosion des veines de quartz, de l'altération et de la dissolution des sulfures qui les contiennent. L'or a d'abord été piégé et déposé dans les crêtes des plis antiformes de type Saddle Reef. Leurs axes sont situés au nord-ouest de la rivière Gilbert. Les grains d'or seraient à la fois d'origine détritique et chimique. Les premiers proviennent de l'érosion des veines de quartz en libérant des particules d'or de différentes tailles. L'or le plus grossier provient d'abord de la dissolution des sulfures en libérant les métaux précieux. Par après, Ils se sont précipités sous forme de pépites (phénomène d'accrétion) dans des couches de saprolite fracturée et/ou dans des plans de schistosité de roches fissiles et oxydées. (voir communiqué de presse BGF du 2023-01-17).

Jean Bernard, B,Sc. Geo., est une personne qualifiée, telle que définie par la norme NI 43-101, qui a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz) (Source Sedar: Beauce juillet 4th 2018, Rapport 43-101).

L'objectif de Champs d'Or en Beauce est de retracer les anciens chantiers aurifères placers jusqu'à la source du substratum rocheux afin de découvrir un gisement d'or économique.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

www.beaucegold.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/194717