Champs d'or en Beauce reçoit une importante collection inédite de données d'exploration et d'échantillons d'or physiques de Mégantic

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 23 février 2022) - Beauce Gold Fields (TSXV: BGF) (Champs D'Or en Beauce), ("BGF") : a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu une importante collection inédite de données d'exploration historiques, soit 120 échantillons physiques d'or de Consorminex ainsi que plus de 1 215 échantillons de concentrés de minéraux lourds publiés précédemment par Tertiary Consultants. La collection provient de M. Pierre Paquette, un prospecteur d'or de la région de Mégantic au sud du Québec,

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs D'Or en Beauce, a déclaré : « Monsieur Paquette a prospecté la région de Mégantic pendant plus de 40 ans, acquérant une connaissance inégalée des indices aurifères dans toute la région. » M. Levasseur a ajouté : « Nous sommes reconnaissants de sa généreuse contribution et nous avons hâte de travailler avec lui cette année.»





Image : Collection d'échantillons d'or Paquette

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6198/114583_7d8ce92ee48cb8ac_001full.jpg.

La collection de M. Paquette est composée d'échantillons d'or et de roches, de concentrés de minéraux lourds, de nombreux documents et cartes compilés par lui ou par des sociétés d'exploration avec lesquelles il a collaboré. La collection couvre plusieurs secteurs de la région de Mégantic couverts par des claims principalement détenus par la Société, notamment les secteurs de Mining Brook, Chesham et Ditton. Une grande partie du matériel n'a jamais été révélée publiquement. Nos premières observations de grains d'or contenus dans les bouteilles de concentrés de minéraux lourds indiquent des zones à fort potentiel aurifère placérien, fournissant à la Société de nouvelles cibles hautement prioritaires et élargissant nos connaissances sur notre récente découverte dans la carrière de sable de Ditton (Communiqué de presse du 20 janvier 2022 ). Ces observations guideront la Société dans l'orientation des travaux qui seront entrepris dans la région de Mégantic au cours de l'année 2022.

Bien que la documentation démontre que les travaux d'exploration et d'échantillonnage ont été effectués avec un degré élevé de professionnalisme, les travaux ont été effectués avant la mise en vigueur des normes de déclaration de l'ICM National Instrument 43-101 et ne peuvent donc pas être invoqués jusqu'à ce que la Société en fasse la preuve autrement. La Société considère toutefois que ces données historiques sont pertinentes pour les investisseurs car elles continuent d'indiquer la présence de minéralisation aurifère.

Echantillons Consorminex

En 1989, M. Paquette a mandaté Consorminex, une société d'exploration géochimique de minéraux lourds située à Gatineau, au Québec, pour réaliser une série d'études du potentiel aurifère dans la région sud de Mégantic. Les cantons d'Emberton, Ditton, Chesham et Newport ont été choisis pour entreprendre l'échantillonnage des sédiments de surface. Les travaux ont été financés par une entente fédérale-provinciale sur le développement minier et n'ont jamais été publiés à ce jour. 520 échantillons de minéraux lourds pesant environ 100 à 200 grammes chacun provenaient d'échantillons de surface d'environ 100 litres chacun. Ces échantillons de till glaciaire ont été prélevés en partie dans des champs, des terrasses et le long des berges d'importants affluents. Les points d'échantillonnage étaient espacés de 50 m chacun. Consorminex, après avoir concentré les échantillons bruts, a remis à M. Paquette les 520 bouteilles de concentrés de minéraux lourds dont l'or. Tous les grains d'or trouvés dans les minéraux lourds ont été photographiés sous forme de diapositives. La quantité, la forme et la taille de l'or nous fourniront des informations précieuses, en particulier concernant le transport de l'or. Un suivi plus détaillé de ces anciennes recherches est prévu pour l'été 2022.

Échantillons Tertiary Consultants

Durant 1986 et 1987, M. Paquette a travaillé pour Tertiary Consultants (Tertiaire), une société d'exploration privée qui a mené de vastes campagnes d'exploration dans le sud du Québec explorant diverses formations associées aux placers aurifères. Tertiaire avait un bureau sur le terrain et exploitait une usine de traitement d'échantillons à La Patrie, Québec près de Mégantic. Un manque d'argent les a empêché de mener à bien les travaux d'exploration jusqu'à leur terme, laissant derrière eux la collection de 1215 échantillons de concentrés de minéraux lourds.

Tous les échantillons correspondent à des concentrés de minéraux lourds provenant d'activités de terrain réalisées entre 1986 et 1987. Ils ont été stockés dans des flacons en verre pesant environ 20 à 50 grammes chacun. Ces concentrés proviennent de matériaux composés de sable et de gravier. Les granulats ont été excavés à l'aide d'une rétrocaveuse depuis la surface jusqu'à 3 m de profondeur. Généralement, un échantillon mesurait un mètre et générait un volume variant entre 150 et 200 litres de sédiment meuble. L'échantillon brut a été mesuré et traité à l'aide d'appareils gravimétriques qui n'utilisent que de l'eau. Des concentrés de minéraux lourds ont été obtenus à partir d'un Gold Saver, de seuils et de tamis. Les grains d'or récupérés dans les concentrés ont été comptés et classés par catégorie de poids. De plus, les particules plus grossières (pépites) ont été pesées et stockées séparément dans des bouteilles. La teneur en or était exprimée par milligramme par mètre cube. Selon les résultats publiés, la teneur varie selon les profondeurs et atteint jusqu'à 2 100mg/m3.

Une partie des résultats d'exploration de Tertiary Consultants a été publiée et des rapports peuvent être consultés à la bibliothèque du ministère des Ressources naturelles du Québec (Références : GM-458150, GM-46261, GM-46617, GM-46620).

Jean Bernard, B,Sc. Geo., est une personne qualifiée telle que définie par la norme NI 43-101 qui a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.

À propos de la propriété Mégantic

La propriété Mégantic est située dans le sud du Québec à environ 120 km au sud du projet Beauce Gold de la Société. Ses limites sont au sud-ouest par la frontière américaine du New Hampshire et au nord-est par le lac Mégantic. La propriété s'étend sur au moins 30 km le long de l'axe de la faille de Bella. Elle est divisée en quatre districts aurifères historiques : les rivières Ditton, Mining Brook, Chesham et Bergeron.





La propriété Mégantic

L'image ci-dessus n'affiche pas? Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour le voir:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6198/114583_magnetic%20image.jpg.

À la suite de l'annulation en 1985 des droits de propriété sur l'or dans le sud du Québec, le gouvernement provincial a rendu la région accessible aux sociétés d'exploration. Jusqu'en 1990, la région de Mégantic a connu une vague d'activités d'exploration notamment par Noranda Exploration, Phelps Dodge, My Turn Syndicate, Tertiary Consultants et Lac Minerals Exploration. La Société est d'avis que la région est sous-explorée et recèle un grand potentiel pour les gisements d'or placers économiques et pour les découvertes d'or filonien.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz)

Comprenant 152 claims contigus et 7 lots immobiliers, la zone du projet contient un chenal de placers de six kilomètres de long composé d'unités aurifères non consolidées, d'une saprolite inférieure et d'une diamictite brune supérieure.

La société a identifié une ligne de faille majeure qui coïncide avec une structure de faille interprétée à travers la propriété. Les preuves suggèrent l'érosion de la ligne de faille comme source probable du chenal d'or placérien historique.

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

Bernard Tourillon, COO : Tél. (514) 907-1011

www.beaucegold.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/114583