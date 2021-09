Programme de forage de Champs D'Or en Beauce croise un corridor minéralisé de 1 km parallèle au canal d'or placer

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 23 septembre 2021) - Beauce Gold Fields (Champs D'Or en Beauce) (TSXV: ¨BGF¨), ("BGF"), est heureuse d'annoncer qu'elle a complété le premier programme de forage pour tester de nombreuses cibles prioritaires sur la propriété aurifère de la Société située à Saint-Simon-les-Mines, Québec. Les 38 trous de forage au diamant complétés totalisaient 4 585 mètres. Tous les trous ont recoupé des bande importantes de structures minéralisées sur un corridor de plus de 1 000 mètres de longueur. Ces structures minéralisées favorables longent en parallèle le canal historique des placers aurifères.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields a déclaré : « Une autre première pour cette propriété aurifère historique. Nous sommes très heureux que notre programme de forage au diamant ait identifié une structure de corridor minéralisé longue de 1 km qui fait partie d'un système aurifère dans le substrat rocheux identifié pour la première fois par nos travaux de surface. M. Levasseur a ajouté : « Nous avons hâte de recevoir les résultats des analyses et de continuer à approfondir notre compréhension de ces structures minéralisées nouvellement découvertes. Les résultats obtenus jusqu'à présent augmentent notre confiance en ce que cela pourrait nous conduire à une découverte d'or filonien qui pourrait être la source potentiel du gisement historique d'or placérien»



Carte des trous de forage des Secteurs St-Gustave et Poulin

SECTEUR SAINT-GUSTAVE :

Ce secteur a été rapidement identifié comme une cible prioritaire, sur la base de travaux antérieurs de géophysique, de cartographie et de creusement de tranchées. Notamment, les travaux de 2020 effectués par Marc Richer Lafleche, Ph. D. Geo., de l'INRS ont révélé la présence d'or visible dans les tranchées TR-2020-01 (Bulk A), TR-2020-02 (Bulk B) et TR-2020-05 (Bulk C). Ces tranchées sont espacées de plus de 200 m et orientées sur un axe NNE-SSW. (communiqué de presse BGF du 12 mai 2021)

Dix-neuf (19) forages (SM-21-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-28-29) ont été positionnés pour intercepter les zones minéralisées en profondeur. Les zones s'étendent sur au moins 350 m de longueur. Le SM-21-03 de 300 m de profondeur a été foré pour recouper une zone aurifère (Busque Tr-2020-51 et Tr-2020-46) à une profondeur verticale d'environ 230 m. Le forage a également évalué la zone d'anomalies aurifères trouvées dans les tranchées à environ 45 m de profondeur verticale. Plusieurs trous courts ont été forés afin d'obtenir des carottes de dimension HQ dans des zones favorables à la minéralisation d'or visible comme révélé dans le trou SM-21-08 (communiqué de presse BGF du 8 août 2021).

Tous ces 19 trous ont été forés le long de la structure minéralisée principale (contenant de l'or, de l'arsénopyrite, de la pyrite, de la chalcopyrite, de la sphalérite) couvrant une superficie de 1000 m de longueur et de 350 m de largeur. Cette structure reste ouverte latéralement. De nombreux trous ont été espacés de 30 m entre les tranchées. D'autres ont été forés sous un tunnel trouvé sur la propriété de la mine d'or placer St-Gustave exploitée par la compagnie Champs-D'Or Rigaud-Vaudreuil dans les années 1910.

Deux forages du côté Est de la structure minéralisée principale (SM-21-26, Sm-21-27) ont recoupé une zone de stockwerk sous un affleurement au nord-est du rang Saint-Gustave près de la rivière Gilbert. Plusieurs veines de quartz bleu ont été relevées et échantillonnées pour l'or.

SECTEUR POULIN :

Les neuf trous (SM-21-01-16-20-21-22-23-24-34-35) ont été forés sous la tranchée Tr-10008 (communiqué de presse BGF 1er janvier 2019) et les extensions de la zone anomale aurifère. Le forage indique que cette zone se développe en profondeur et latéralement et qu'elle serait ouverte de chaque côté de la tranchée. La minéralisation en arsénopyrite -pyrrhotite - chalcopyrite est plus importante dans certains sondages.

Les forages des secteurs St-Gustave et Poulin confirment que la minéralisation à Saint-Simon-les-Mines est encaissée dans une zone de déformation ductile qui s'est développée principalement dans les plans axiaux des plis anticlinaux. L'hétérogénéité des roches et les compétences lithologiques contrastées ont permis le développement de zones fracturées qui ont favorisé la circulation des fluides minéralisateurs.

SECTEUR DU RANG 6 :

Une autre région étudiée est située à environ 700 m au nord-est du rang Saint-Gustave. Une série de quatre forages (SM-21-30 à SM-21-34) ont été orientés le long d'un axe NNE-SSW sur environ 450 mètres de long. Ces sondages visait à évaluer les structures du substratum rocheux sous les fortes valeurs d'or placérien obtenues dans le passé dans les graviers d'un petit affluent de la rivière Gilbert (section G-80-A 3.65g/m3, 1987 GM46544).

CANAL HISTORIQUE DE PLACERS AURIFÈRES:

Six trous de forage (SM-21-2-4-36-37-38) ont été réalisés pour évaluer des structures sous des sections du canal placérien historique qui a été miné par une opération de dragage dans les années 1960. Le forage a également été orienté pour vérifier certaines des teneurs en or les plus élevées enregistrées par le forage historique des morts-terrains (communiqué de presse BGF du 21 janvier 2021). Certains trous ont recoupé des veines de quartz minéralisées qui seront analysées. Le forage SM-21-04 a été conçu pour vérifier une anomalie de polarisation provoquée.

Les carottes de forage sont enregistrées et des échantillons de carottes de forage séparés sélectionnés sont envoyés au laboratoire Actlab pour analyse. D'autres mises à jour seront fournies au fur et à mesure que les résultats des tests seront disponibles.

Le programme de forage est supervisé par Jean Bernard, B, Sc. Geo qui est une personne qualifiée telle que définie par la norme NI 43-101, lequel a examiné et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué

Paiement de dettes en actions

Conformément à l'accord entre BGF et Agora Internet Relations Corp., conclu le 1er août 2020 pour une durée se terminant le 31 juillet 2021, le conseil d'administration de BGF a approuvé l'émission de 80 714 actions ordinaires à un prix réputé de 0,14 $ par action pour payer 11 300$. pour services rendus au cours de la période du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021. Chaque action émise en vertu du règlement des dettes aura une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture. Ce règlement de dettes est sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Champs d'Or en Beauce Inc.

Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère axée sur l'exploration dans la région de la Beauce au sud du Québec. La propriété phare de la société est le site du projet aurifère de St-Simon-les-Mines, site de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure au Yukon Klondike. La région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 aux années 1960. Elle a produit parmi les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz)

Comprenant 152 claims contigus et 7 lots immobiliers, la zone du projet contient un chenal de placers de six kilomètres de long composé d'unités aurifères non consolidées, d'une saprolite inférieure et d'une diamictite brune supérieure.

La société a identifié une ligne de faille majeure qui coïncide avec une structure de faille interprétée à travers la propriété. Les preuves suggèrent l'érosion de la ligne de faille comme source probable du chenal d'or placérien historique.

