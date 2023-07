Beazer Homes USA, Inc. est un constructeur de maisons géographiquement diversifié. Les segments de la société comprennent l'Ouest, l'Est et le Sud-Est. Son segment Ouest comprend l'Arizona, la Californie, le Nevada et le Texas. Son segment Est comprend l'Indiana, le Maryland/Delaware, le Tennessee et la Virginie. Son segment Sud-Est comprend la Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Elle utilise ses véhicules de marketing numériques et traditionnels et d'autres activités promotionnelles, y compris son site Web www.beazer.com, les sites d'inscription immobilière, la publicité numérique, y compris le marketing par moteur de recherche et la publicité par affichage, les médias sociaux, la vidéo, les brochures, le marketing direct et la publicité extérieure, y compris les panneaux d'affichage et les enseignes situées dans les zones de ses développements, ainsi que d'autres activités. La société exerce ses activités dans environ 13 États au sein de trois régions géographiques aux États-Unis. La société a entretenu et possède environ 215 maisons modèles.

Secteur Construction de logements