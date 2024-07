Beazley PLC - Assureur spécialisé basé à Londres, gérant six syndicats du Lloyd's de Londres - Confirme qu'il n'y a pas de changement dans ses prévisions de performance de souscription, suite au crash informatique mondial de vendredi dernier causé par une mise à jour logicielle défectueuse de l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike Holdings Inc. Beazley souligne qu'elle est un assureur cybernétique de premier plan, mais affirme que, "sur la base des connaissances actuelles", l'événement ne modifiera pas sa prévision d'un ratio combiné non actualisé de l'ordre de 80 pour 2024. Un ratio combiné inférieur à 100 signifie un bénéfice sur la souscription, donc plus il est bas, mieux c'est. Beazley indique qu'elle fera le point sur la situation lors de la publication de ses résultats du premier semestre, le 8 août.

Cours actuel de l'action : 661,00 pence, en hausse de 1,7 % à Londres tôt mardi

Variation sur 12 mois : en hausse de 18 %.

