Beazley : l'optimisme 2021 efface les pertes 2020

Le titre s'envole de plus de 14% en séance à 368 GBp, malgré une perte avant impôt de 50,4 M$ sur l'exercice clos le 31 décembre. Loin du bénéfice de 267,7 M$ enregistré un an plus tôt. Les pertes totales directes liées au virus ont été évaluées à 340 M$.

Le directeur général Andrew Horton a déclaré à Reuters que les annulations d'événements pour les six prochains mois étaient déjà prises en compte dans l'estimation actuelle. Partout dans le monde, les assureurs se sont disputés avec leurs clients sur la formulation des polices d'assurance, la pandémie ayant créé des demandes d'indemnisation sans précédent, allant des fermetures d'entreprises aux annulations d'événements.

"Malgré le volume d'informations, de données et d'analyses prédictives à notre disposition, nous n'avons pas prévu les événements de cette année écoulée... ce défi sans précédent nous a permis de tirer de précieuses leçons, de la façon dont nous fonctionnons à la nécessité de revoir les tests de stress de nos scénarios de catastrophe réalistes", a déclaré M. Horton.

Le dirigeant a déclaré que l'année 2021 pourrait être l'une des plus fortes de la société depuis plus d'une décennie, car l'industrie a absorbé la majeure partie de ses pertes liées à la pandémie.

Les actions Beazley ont perdu 34% en 2020, ce qui représente la pire perte annuelle depuis son introduction en bourse en 2002.