Beazley réalise un bénéfice annuel grâce à une forte demande de cyberassurance.

Beazley, qui propose des assurances dommages et biens, des assurances cybernétiques et des assurances contre les risques politiques, a enregistré un ratio combiné - une mesure clé de la rentabilité d'un assureur - de 93%, contre 109% un an plus tôt. Un niveau inférieur à 100 % indique un bénéfice de souscription.

L'assureur, qui a subi une perte en 2020 après avoir été frappé par des demandes d'indemnisation liées à la pandémie pour des événements annulés, a déclaré que ses primes brutes annuelles souscrites ont bondi de 30% à 4,62 milliards de dollars, les taux au sein de la division des risques cybernétiques et exécutifs ayant bondi de 49%.

Face à une demande accrue https://www.reuters.com/markets/europe/insurers-run-ransomware-cover-losses-mount-2021-11-19, les principaux assureurs et syndicats européens et américains opérant sur le marché du Lloyd's de Londres ont pu facturer des primes plus élevées pour couvrir les rançons, la réparation des réseaux piratés, les pertes d'exploitation et même les frais de relations publiques pour réparer les dommages à la réputation.

L'assureur du Lloyd's de Londres a annoncé un bénéfice annuel avant impôts de 369,2 millions de dollars pour les 12 mois clos le 31 décembre, contre une perte de 50,4 millions de dollars un an plus tôt.