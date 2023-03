Le bénéfice de Beazley est en baisse en raison d'une perte d'investissement, mais le résultat de la souscription est positif

(Alliance News) - Beazley PLC a déclaré jeudi que ses performances de souscription étaient conformes aux attentes, les primes ayant également augmenté, bien que les pertes d'investissement aient entraîné une baisse du bénéfice.

Les actions de Beazley ont été négociées 7,6% plus bas à 631,00 pence chacune à Londres jeudi matin, la pire performance des grandes capitalisations.

L'assureur a déclaré que les primes brutes souscrites en 2022 ont augmenté de 14% pour atteindre 5,27 milliards USD, contre 4,62 milliards USD en 2021. Les primes nettes émises, qui déduisent les primes cédées aux réassureurs, ont augmenté à un rythme plus lent. Les primes nettes ont augmenté de 10% à 3,88 milliards d'USD, contre 3,51 milliards d'USD.

Son bénéfice avant impôts a toutefois chuté de 48%, passant de 369,2 millions d'USD à 191,0 millions d'USD.

Une perte d'investissement de 179,7 millions d'USD, balançant d'un gain de 116,4 millions d'USD, a été en grande partie la cause de la baisse du bénéfice.

Ses performances de souscription se sont toutefois améliorées. Son ratio combiné s'est établi à 89%, ce qui est mieux que les 93% atteints en 2021.

En novembre, l'assureur a déclaré qu'il s'attendait à un ratio combiné dans les "80 % élevés". Un ratio inférieur à 100% indique que l'assureur réalise des bénéfices de souscription, donc plus il est bas, mieux c'est.

Beazley a déclaré qu'il a vu sa "plus forte performance de souscription de fin d'année depuis 2016".

Beazley a laissé son estimation des pertes liées à l'ouragan Ian à 120 millions USD, nettes de réassurance.

"L'année 2022 s'est avérée être une année marquée par plusieurs événements de marché, notamment l'ouragan Ian et la guerre en Ukraine. Malgré cela, notre taux de sinistralité pour 2022 s'est réduit à 54% [contre 58% en 2021]", a toutefois ajouté la société.

Beazley a relevé son dividende annuel de 4,7 %, passant de 12,9 pence à 13,5 pence par action.

L'année dernière s'est avérée être une année plus forte pour la division Cyber Risks de la société. Les primes brutes souscrites pour cette unité ont bondi de 42% en glissement annuel, passant de 814,3 millions USD à 1,16 milliard USD.

"Les nouvelles affaires ont été fortes dans toutes les zones géographiques, avec une croissance exponentielle de nos activités en dehors de notre base principale de clients américains. Aux Etats-Unis, nous constatons une forte demande de la part du segment du marché intermédiaire, qui est le moteur de la croissance continue. En dehors des États-Unis, la demande est venue d'Europe, d'Asie, d'Australie et d'ailleurs, et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, car les entreprises sont de plus en plus conscientes et désireuses de se protéger contre la cybermenace. Les augmentations de taux substantielles que nous avons connues au cours des deux dernières années ont commencé à se modérer en 2022, mais elles sont restées à des niveaux très importants, reflétant l'ampleur du défi que représente la cybernétique", a déclaré Beazley.

Pour 2023, Beazley s'attend une fois de plus à un ratio combiné dans les "high 80s". Elle s'attend à une croissance des primes brutes souscrites "dans la moyenne des dix ans" et à une augmentation des primes nettes "dans la moyenne des 20 ans".

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.