BEBO Health : Signature d'un partenariat exclusif de collaboration avec la fédération de football IFFHS

Communiqué de presse

Signature d'un partenariat exclusif de collaboration avec la fédération de football IFFHS

Genève, le 17. Avril 2023 - 18h

Après plus d'un an de présence sur EURONEXT ACCESS, et en ma qualité de Directeur Général de la société, le temps est venu de vous informer de façon régulière et précise sur l'évolution de la société.

Pour ce premier communiqué de 2023, nous sommes fiers et heureux de vous annoncer que nous avons signé un partenariat exclusif de collaboration avec la fédération de football IFFHS.

Jacques BORGOGNON - Président de BEBÔ et Robert LEY - Vice-Président de l'IFFHS

QU'EST-CE QUE L'IFFHS ?

L'IFFHS (Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football) a été créée le 27 mars 1984 à Leipzig (Allemagne) par M. Dr. Alfredo W. POGE, le premier président. Les statuts ont été faits en adéquation avec les statuts de la FIFA. Des membres de la plupart des pays du Monde (journalistes sportifs, experts du football, statisticiens…) ont alors rejoint l'IFFHS, séduits par les valeurs humaines de la Fédération, dont l'objectif prioritaire est de valoriser les acteurs du football mondial quel que soit leur continent. Aujourd'hui, 150 pays de tous les continents sont représentés dans la Fédération.

L'objectif numéro 1 poursuivi par l'IFFHS est de relater l'histoire et les records du football mondial, en rassemblant textes, statistiques et images de toutes les compétitions nationales et internationales dans tous les pays et continents. Ceci depuis les débuts du football au XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui.

Le second objectif est d'établir chaque année dans le Monde du football des classements des équipes, joueurs, entraîneurs, arbitres en tenant compte des statistiques et des performances de l'année. Les meilleurs de chaque catégorie recevront des IFFHS Awards, qui ont acquis une notoriété mondiale du fait de leur intégrité, leur humilité et surtout la reconnaissance de toutes les composantes du football mondial. Le Vice-Président M. Robert LEY est le garant de ces valeurs et de la pérennité de l'IFFHS.

Toutes les activités de l'IFFHS sont en ligne sur : www.iffhs.com