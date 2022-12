BEBO Health : confirme les projections 2022

Les comptes provisoires établis au 30 septembre 2022 confirment les projections 2022. Le chiffre d'affaires ressort à 4.01 MCHF en progression de 27% par rapport à 2021 (même période) et l'EBITDA est de 0.65 MCHF en progression de 16% par rapport à 2021.' Notre organisation, les investissements faits ainsi que notre expertise très détaillée de notre secteur d'activité sécurisent un chiffre d'affaires de 8 MCHF et un EBITDA de 20.9% pour 2023 ' indique la société.Chaque plateforme apporte entre 250 et 350 KCHF/ an de chiffre d'affaires à la société. Elles accompagnent le développement, assurent de la visibilité et sont peu coûteuses pour leur mise en place explique la direction.' La stratégie de développement sur trois axes est complémentaire, elle tient compte de la promotion des produits pour une visibilité optimale et une rentabilité maximale. Dans ce contexte, les centres BEBÔ HUB sont un maillon essentiel. La rentabilité de ces centres est très élevée (>30%) ' rajoute la société.La publicité est concentrée sur l'e-commerce, elle représente environ un tiers des ventes du segment. Pour un développement rapide, la société souhaite augmenter sa base de données (DATA). Le coût de ces investissements représente environ 3% du chiffre d'affaires généré.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.