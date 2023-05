Communiqué de presse

Ce qu'il faut savoir sur be-bô generation :

La mission de be-bô est de distribuer des marques dont on maitrise toute la chaîne de valeur (R&D - production - vente). Be-bô distribue en exclusivité dans le monde entier la marque Slim Sonic

Genève, le 12 mai 2023 – 18h

SLIM SONIC – L'ATOUT MINCEUR ET PERFORMANCE

Créé en 2012, SLIM SONIC est un véritable bijou de technologie mariant la micromécanique de l'horlogerie suisse à l'électronique de pointe. Grâce aux projets et études menés avec des partenaires scientifiques, SLIM SONIC participe à l'amélioration des connaissances scientifiques sur des sujets associant l'activité physique, la nutrition et le bien-être. Les appareils sont utilisés principalement par des particuliers lors de leurs mobilités quotidiennes et leurs entrainements sportifs. Face à ce plébiscite, les professionnels de la santé l'ont aussi adopté pour leurs protocoles d'entrainements ou de traitements (tel que professionnels de la santé, de l'esthétique et du bien-être dans des spas, des centres d'amincissement, des clubs de sport).

UN MOT DU CRÉATEUR, JACQUES BORGOGNON

« Nous avons dédié les 15 dernières années à développer une technologie et un produit abouti afin d'aider nos clients à retrouver la silhouette qu'ils désirent le plus efficacement et rapidement possible. Nos ceintures sont entièrement fabriquées en Suisse avec le plus grand respect des normes réglementaires en vigueur. »



UTILISÉ PAR DES SPORTIFS D'ÉLITE ET PRÉSENT DANS PLUS DE 100 CENTRES EN EUROPE

Les produits de la gamme Slim Sonic sont utilisés autant par des particuliers que des professionnels et sportifs d'élite. Des champions tel que Kilian Leblouch – Judoka français médaillé d'or des JO de Tokyo ou encore Isabelle Yacoubou – basketteuse professionnelle utilisent Slim Sonic pour atteindre leurs objectifs et booster leurs performances. Des centaines de coachs sportifs, fitness et centres de remise en forme en Europe font confiance à Slim Sonic en proposant des cures de remise en forme à leurs clients.

LA TECHNOLOGIE SONIC RESONANCE

Issus de plusieurs années de recherche, les modules Slim Sonic sont dotés de la technologie Sonic Resonance basée sur l'utilisation des ultrasons à basse fréquence. L'émission diffuse à basse énergie stimule la libération des graisses stockées sous forme de triglycérides dans les adipocytes. Le muscle privilégie l'énergie provenant du glycogène (sucre) mais lorsque les lipides sont mis à sa disposition (déstockage de SLIM SONIC), il les consomme dans les mêmes proportions. La réserve de glycogène dans le muscle étant petite, si l'effort est important ou s'il dure, le muscle brûle alors majoritairement les graisses provenant du déstockage. Les pertes moyennes constatées sont de 5 à 6 cm de tour de taille en 6 séances.

UNE DIZAINE D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES EN 12 ANS

De nombreuses études scientifiques et publications valident l'efficacité et les résultats obtenus en utilisant les produits Slim Sonic (Dr D. Durrer, Université de Lausanne, Dr C. Hausswirth, Directeur de la recherche INSEP France 2012-2016). Plusieurs études internes faites notamment sous la direction de Dominique DETRAZ (coach SWISS OLYMPIC), constaté par Beat HEFTI (Champion Olympique et du Monde en Bobsleigh) et Aurélien BROUSSAL-DERVAL (coach de Fédérations Olympiques) démontrent que la libération massive de triglycérides juste avant un effort violent contribue significativement à l'amélioration des performances durant ledit effort. Une ressente pré-étude nous confirme la réduction immédiate de la couche graisseuse avec un traitement Slim Sonic.

DR. CHRISTOPHE HAUSSWIRTH

Directeur de la recherche de l'INSEP de 2012 à 2016, Professeur associé à l'université technologique de Sydney et Chercheur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, il a étudié les résultats de la technologie Sonic Resonance. Cette étude bénéficie d'une publication dans Frontiers in Physiology, revue américaine de référence dans le domaine de la recherche. « Deux semaines d'entraînement par intervalles de haute intensité en combinaison avec un appareil à ultrasons diffus non thermiques améliorent le profil lipidique et réduisent le pourcentage de graisse corporelle chez les personnes en surpoids. ». – Dr. Christophe Hausswirth

A PROPOS DE BEBO Health SA

Fondé en 2019, BEBO Health SA (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB) ; également connus sous « be-bô generation ». La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLISS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des compléments alimentaires (MAIDAY). La société exerce ses activités au travers des quatre marques exclusives qu'elle distribue en Europe par internet et par le biais de centres de remise en forme « be-bô hub » en exploitation propre comme en franchise.

DISCLAIMER

« Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres BEBO Health SA. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant BEBO Health SA, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics disponibles sur notre site Internet (https://bourse.be-bo.eu/). Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACT PRESSE

BEBO Health SA

Cyril Baechler

Directeur

Email : cyril@be-bo.eu

Téléphone : +41 79 718 78 82

