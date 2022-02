Bebo Health Sa : MULTIPLICATION PAR 2,6 DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 A 5,5 MCHF RENTABILITE ANNUELLE A 18,3% 04/02/2022 | 08:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MULTIPLICATION PAR 2,6 DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 A 5,5 MCHF RENTABILITE ANNUELLE A 18,3% Genève, Suisse, le 4 février 2022. BEBO Health SA, le spécialiste de la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être, annonce son chiffre d'affaires non-audité de l'exercice 2021. Le rapport financier annuel sera publié le 15 mars 2022, après finalisation des procédures d'audit. En millions de francs suisses 2020 2021 Variation en % Chiffre d'affaires 2,1 5,5 170% EBITDA 0,2 1,0 355% *Chiffres non audités en cours de certification Jacques Borgognon, président de BEBO Health SA, déclare : « Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous communiquer le chiffre d'affaires et la rentabilité de cet exercice record pour BEBO Health SA. La société a réussi à dépasser les prévisions pour l'année 2021. Cette performance témoigne de la qualité de nos produits « Swiss-made » développés pour le bien-être de nos clients et la pertinence du positionnement de notre plateforme digitale et de nos BEBÔ Hubs. Nous regardons l'année 2022 avec ambition pour notre premier exercice en tant que société cotée. » AUGMENTATION FORTE DU CHIFFRE D'AFFAIRES La société a enregistré un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs suisses en hausse de 170% par rapport à l'exercice précédent. La tendance au second semestre 2021 est confirmée avec un chiffre d'affaires de 3,4 millions de francs suisses en hausse de 113% par rapport au second semestre 2020. UNE CROISSANCE PROFITABLE BEBO Health SA a construit un modèle économique de croissance rentable. L'EBITDA sur l'exercice 2021 s'établit à 1,0 million de francs suisses soit 18,3% du chiffre d'affaires. L'EBITDA a été multiplié par 4,5 par rapport à l'exercice précédent. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR CONVERSION DE CREANCES L'augmentation de capital par conversion de créances de l'actionnaire majoritaire CES Management pour un montant de 3,7 millions d'euros a un prix de 18,50 euros par action a été enregistrée auprès du registre du commerce de la république du canton de Genève. Cette conversion renforce les capitaux propres de l'entreprise et conforte le soutien de l'actionnaire majoritaire au développement de BEBO Health SA. PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2022 BEBO Health SA entend poursuivre sa stratégie en 2022 et continuer ses investissements dans la croissance autour de 5 axes : Le maillage géographique et l'ouverture de nouveaux pays : la société présente en France et en Suisse Romande, envisage de dupliquer son modèle dans d'autres pays européens en 2022 ;

La poursuite des efforts marketing et de communication, facteur clé de succès pour son développement futur. La société souhaite continuer à investir dans des campagnes publicitaires à la radio et à la télévision. Elle poursuivra parallèlement ses efforts de communication via les réseaux sociaux et des partenariats avec des influenceurs et son ambassadeur Killian Le Blouch, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ;

L'élargissement de la gamme sous les marques actuelles, en offrant de nouveaux produits innovants et complémentaires, tout en se focalisant sur les secteurs du bien-être et de la santé ;

Le développement des centres BEBÔ Hubs va se poursuivre au cours de l'année 2022 principalement en France et en Suisse. La société étudie la possibilité de développer le concept au sein de grands groupes ;

La signature de nouveaux contrats de distribution exclusifs. La société poursuit sa stratégie d'intégration de nouvelles marques afin (i) d'étendre le portefeuille de produits exclusifs commercialisés, (ii) d'élargir la clientèle B2B et B2C et (iii) de générer une rentabilité élevée. PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 15 mars 2022 (après bourse) : Rapport Annuel Financier 2021 A PROPOS DE BEBO Health SA Fondé en 2019, BEBO Health SA (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB). La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLIS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des compléments alimentaires (MAIDAY). La société exerce ses activités au travers des 4 marques exclusives qu'elle représente et des 4 sites internet correspondants disponibles dans le monde entier. En 2021, BEBO Health SA a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs suisses, en hausse de +170%. www.be-bo.eu DISCLAIMER « Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres BEBO Health SA. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant BEBO Health SA, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics disponibles sur notre site Internet (https://bourse.be-bo.eu/). Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.» CONTACT BEBO Health SA Jean-Charles Juriens Secrétaire Général Email : investisseur@be-bo.eu Téléphone : +41 79 353 38 44

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xZxqZZdnk5nFxm6dYZ6baWWYmGdpw2eVmJSdl2huYpqXbXJlmGplb8eVZnBklmVp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73103-cp_bebo_ca_annuel.pdf © Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com



© 2022 ActusNews © 2022 ActusNews Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BEBO HEALTH SA 08:35 BEBO HEALTH SA : Multiplication par 2,6 du chiffre d’affaires 2021 a 5,5 mchf rentabilite .. AN 18/01 BEBO HEALTH SA : Résultats 2021: Les résultats 2021 sont supérieurs aux prévisions AN 17/01 BEBO HEALTH SA : Résultats annuels CO 10/01 BEBO HEALTH SA : Prospectus d'introduction CO 10/01 BEBO HEALTH SA : Introduction en bourse CO

Graphique BEBO HEALTH SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Dirigeants et Administrateurs Jacques Borgognon Chairman Ronald Baechler Vice Chairman Aurélien Broussal Derval Director Sébastien Callet Member-Management Board Eddy Morrongiello Member-Management Board