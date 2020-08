Bechtle AG : Le titre s'attaque à des niveaux pivots 26/08/2020 | 08:57 achat En cours

Cours d'entrée : 168.9€ | Objectif : 190€ | Stop : 159€ | Potentiel : 12.49% Le titre Bechtle AG arrive à proximité d'une zone de résistance intéressante. La configuration technique suggère la rupture de ce niveau avec à la clé un nouveau potentiel de hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 190 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 125 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 170.1 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 170.1 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Avec un PER 2020 de 39.05 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

